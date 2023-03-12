زراعة البرلمان تناقش طلب إحاطة بشأن التأخر في تشغيل محطة إنتاج البيض بالمحلة

ناقشت لجنة الزراعة بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بلال البرلسي، بشأن التأخر في تشغيل محطة إنتاج البيض بقرية الشيخ سليم بمركز المحلة.

وقال النائب أحمد البرلسي: "إن هناك محطة في المحلة الكبرى لإنتاج البيض لم تعمل وتم تكلفة تطويرها 110 ملايين جنيه ولم تعمل من 2020، مشيرًا إلى أن افتتاحها يدعم مواجهة غلاء الأسعار.

وأشار إلي أن كل يوم المحافظ يتفقد المحطة دون أي إنتاج متسائلًا عن موعد افتتاح المحطة ولماذا تأخر افتتاحها حتي الآن.

وعقب أحمد عطا نائب محافظ الغربية، قائلاً: "تم تغيير في تحويل المشروع بدلاً من التسمين إلى إنتاج البيض وهو أكثر كلفة.

وأشار إلى أن المساحة الكلية للمحطة 14 فدانًا، مشيرًا إلي أن المحطة تعمل دون تدخل بشري، مؤكدًا أن البرنامج الأخير للمشروع سوف يتم افتتاحها خلال شهرين وستعمل للإنتاج.

وأوصت اللجنة الجهات الحكومية المعنية الالتزام بالموعد المحدد لافتتاح المحطة.