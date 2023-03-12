فوز 69 مواطنا بقرعة الحج بالأقصر

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالي 1444 هجرية – 2023 ميلادية، والتي نظمتها مديرية أمن الأقصر تحت إشراف وزارة الداخلية، بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.



بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وزارة الأوقاف ألقاها الشيخ علي صديق بمديرية أوقاف الأقصر، وعقب ذلك أجريت وقائع القرعة بشكل إليكتروني عن طريق الحاسب الآلي، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والإدارة العامة للشئون الإدارية بالوزارة.

وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام 792 مواطناً ومواطنة على مستوى المحافظة، حيث وقع اختيار القرعة من بينهم على 69 شخصاً لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة منهم 2 من كبار السن، و67 "للأقسام والمراكز" موزعين على مراكز المحافظة، بالإضافة إلى اختيار عدد 35 شخصا لكشف الاحتياطى، فى حالة تخلف أي حاج من الأساسيين الذين تم اختيارهم بالقرعة.



ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالباهم بالدعاء لوطننا الحبيب مصر وأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، ومتمنيا للذين لم يقع عليهم الاختيار في القرعة التوفيق في الأعوام القادمة وأن يكتب الله لهم الأجر والثواب على نيتهم لأداء فريضة الحج.

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