عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز 69 مواطنا بقرعة الحج بالأقصر

حفل قرعة الحج محافظة
حفل قرعة الحج محافظة الأقصر

شهد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء دكتور هشام عبدالغفار مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، مراسم إجراء القرعة العلنية للحج للعام الحالي 1444 هجرية – 2023 ميلادية، والتي نظمتها مديرية أمن الأقصر تحت إشراف وزارة الداخلية، بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة الأقصر، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

الأقصر ... حفل فني للأطفال ذوى الاحتياجات في اليوم العالمي للسمع

محافظ الأقصر: 261 مليون جنيه قيمة متحصلات تقنين أراضي وضع اليد


بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم كلمة وزارة الأوقاف ألقاها الشيخ علي صديق بمديرية أوقاف الأقصر، وعقب ذلك أجريت وقائع القرعة بشكل إليكتروني عن طريق الحاسب الآلي، لضمان تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة بين المتقدمين، وذلك تحت إشراف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والإدارة العامة للشئون الإدارية بالوزارة.
وبلغ إجمالي عدد المتقدمين للحج هذا العام 792 مواطناً ومواطنة على مستوى المحافظة، حيث وقع اختيار القرعة من بينهم على 69 شخصاً لأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام، يمثلون حصة المحافظة المقررة منهم 2 من كبار السن، و67 "للأقسام والمراكز" موزعين على مراكز المحافظة، بالإضافة إلى اختيار عدد 35 شخصا لكشف الاحتياطى، فى حالة تخلف أي حاج من الأساسيين الذين تم اختيارهم بالقرعة.


ومن جانبه توجه محافظ الأقصر بالتهنئة، للحجاج الذين تم اختيارهم لأداء مناسك الحج هذا العام، مطالباهم بالدعاء لوطننا الحبيب مصر وأن يحفظها الله من كل مكروهٍ وسوء، ومتمنيا للذين لم يقع عليهم الاختيار في القرعة التوفيق في الأعوام القادمة وأن يكتب الله لهم الأجر والثواب على نيتهم لأداء فريضة الحج.

IMG-20230312-WA0024
IMG-20230312-WA0024
IMG-20230312-WA0015
IMG-20230312-WA0015
IMG-20230312-WA0020
IMG-20230312-WA0020
IMG-20230312-WA0016
IMG-20230312-WA0016
IMG-20230312-WA0014
IMG-20230312-WA0014
IMG-20230312-WA0022
IMG-20230312-WA0022
IMG-20230312-WA0017
IMG-20230312-WA0017
IMG-20230312-WA0012
IMG-20230312-WA0012
IMG-20230312-WA0023
IMG-20230312-WA0023
الأقصر وزير الداخلية وزارة الأوقاف محافظة الاقصر القران الكريم ساعد وزير الداخلية اوقاف الاقصر القرعة العلنية للحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

حقيقة انفصال شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب..تفاصيل

ترشيحاتنا

الرئيس التركي: نخطط لبناء 183 ألف منزل في هاتاي المتضررة بالزلزال

الدفاع الروسي: القوات الروسية تواصل معركتها في دونستيك بشرق أوكرانيا

النشرة الدينية.. ذﻛﺮ ينير لك اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭيؤنس وحشة القبر .. وخفف عن نفسك البلاء والمصائب بهذه الكلمات

الخارجية الأوكرانية : سنواصل المقاومة في باخموت

الزراعة: توطيد العلاقات وتبادل الخبرات والمعلومات بهدف تحسين الاستثمار والتنمية في سيناء

السعودية تجري عشرات العمليات و الكشوفات الطبية لمتضرري الزلزال في سوريا و تركيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أول تعليق من بشري يعد تكريمها في يوم المرأة

ملقتش راجل مناسب.. بلوجر أرجنتينية تتزوج نفسها وتطلب الطلاق بعد 48 ساعة

ألماني عن أهوال الحرب.. قصة الفيلم المرشح للفوز بجائزة الأوسكار الليلة

في اليوم العالمي للقيلولة.. 3 فوائد لن تتوقعها

فيديو

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

هجمة شتوية.. الأرصاد تحذر من رياح وبرودة وأمطار

متجوزة عرفي وفي شقتها 860 طربة حشيش.. من هي البلوجر آية إيهاب؟«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ