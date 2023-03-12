عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبدالله الثاني بالأردن

أول صور لتجهزات زفاف
أول صور لتجهزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن

دقائق تفصلنا عن انطلاق حفل زفاف الأميرة إيمان عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية على الشريك الإداري في أحد الصناديق الاستثمارية في نيويورك، جميل ألكسندر ثيرميوتيس، المولود في  كاراكاس بفنزويلا. 

وقالت الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي، قبل قليل، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تابعوا اليوم على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان الملكي الهاشمي حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس الساعة السادسة مساء”. 

زفاف ابنة الملك عبد الله والملكة رانيا

من جانبها، نشرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “إنستجرام”، يوثق تجهيزات حفل زفاف ابنتها الكبرى، إيمان عبد الله الثاني، معلقة: “ربنا يبارك ويتمم على خير، من تجهيزات حفل زفاف عروستنا إيمان”. 

وأظهر مقطع الفيديو القصير لتجهيزات حفل زفاف  إيمان عبد الله الثاني بن الحسين على  جميل ألكسندر ثيرميوتيس، مجموعة متنوعة من الورود البيضاء والشموع البيضاء أيضا والبخور والإضاءات المميزة.

الأميرة إيمان العبد الله وجميل ألكسندر 

وينتظر الملايين من متابعي أخبار العائلة المالكة بالأردن انطلاق حفل زفاف الابنة الكبرى لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين على جميل ألكساندر ترميوتس. 

تعتبر الأميرة إيمان المولودة في 27 سبتمبر 1996  الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي والملكة رانيا العبد الله. 

وشاركت الأميرة إيمان في عدد من المناسبات الملكية، منها حفل زفاف ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال، دوق فسترجوتلاند بالسويد ، في عام 2010. 

شاهد| أول صور من حناء ابنة الملك عبد الله.. ورسالة مؤثرة لوالدتها

الأردن.. موعد وتفاصيل حفل زفاف الأميرة إيمان ابنة الملك عبد الله

بأغنية لإليسا ومروان خوري..الملكة رانيا تحتفل بقرب زفاف الأميرة إيمان عبد الله

موعد عقد قرآن ابنة الملك عبد الله والملكة رانيا

 

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن  

 

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن  

 

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن  

 

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن  

 

 

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن  
يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن  

 

 

 

زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني الملكة رانيا العبد الله الملكة رانيا انستقرام زفاف ابنة الملكة رانيا الأميرة إيمان العبد الله جميل ألكسندر الملكة رانيا تريند الاردن نبض الاردن اخبار الاردن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

320 جنيها فرق.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات

النجوم دعموها.. البلوجر سارة محمد تفقد بصرها نهائيا

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

ترشيحاتنا

الكيلاني: إعادة هيكلة لجان الأعلى للثقافة وتطوير لائحته أبرز إنجازات الفترة الأخيرة

البيت الأبيض يكذب الأنباء حول تبادل السجناء مع إيران

صحفيون سعوديون: سلوك إيران تحت المجهر

أول رد من أسرة محمد صلاح على واقعة سرقة فيلا التجمع.. مفاجأة

لأول مرة.. إسرائيل توجه اتهامات خطيرة لـ أمريكا بسبب الاحتجاجات

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوة بخطوة .. طريقة تحضير الحمام الكداب بوصفة اقتصادية

موجود في كل بيت.. مشروب شهير يقلل من خطر الموت المبكر

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبدالله الثاني بالأردن

تصميم غريب وجريء.. غادة عادل تثير ضجة بظهورها| شاهد

فيديو

فقدت بصرها نهائيا .. نهاية مأساوية لقصة البلوجر سارة محمد

عاجل .. سرقة فيلا النجم محمد صلاح بالتجمع الأول والأمن يتحرك

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

سعر الذهب اليوم الأحد في الأسواق والدولار بالبنوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ