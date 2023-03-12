يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبدالله الثاني بالأردن

دقائق تفصلنا عن انطلاق حفل زفاف الأميرة إيمان عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية على الشريك الإداري في أحد الصناديق الاستثمارية في نيويورك، جميل ألكسندر ثيرميوتيس، المولود في كاراكاس بفنزويلا.

وقالت الصفحة الرسمية للديوان الملكي الهاشمي، قبل قليل، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تابعوا اليوم على حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالديوان الملكي الهاشمي حفل زفاف صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس الساعة السادسة مساء”.

زفاف ابنة الملك عبد الله والملكة رانيا

من جانبها، نشرت الملكة رانيا العبد الله، عقيلة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على تطبيق “إنستجرام”، يوثق تجهيزات حفل زفاف ابنتها الكبرى، إيمان عبد الله الثاني، معلقة: “ربنا يبارك ويتمم على خير، من تجهيزات حفل زفاف عروستنا إيمان”.

وأظهر مقطع الفيديو القصير لتجهيزات حفل زفاف إيمان عبد الله الثاني بن الحسين على جميل ألكسندر ثيرميوتيس، مجموعة متنوعة من الورود البيضاء والشموع البيضاء أيضا والبخور والإضاءات المميزة.

الأميرة إيمان العبد الله وجميل ألكسندر

وينتظر الملايين من متابعي أخبار العائلة المالكة بالأردن انطلاق حفل زفاف الابنة الكبرى لملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين على جميل ألكساندر ترميوتس.

تعتبر الأميرة إيمان المولودة في 27 سبتمبر 1996 الابنة الكبرى للملك عبد الله الثاني بن الحسين بن طلال بن عبد الله بن حسين الهاشمي والملكة رانيا العبد الله.

وشاركت الأميرة إيمان في عدد من المناسبات الملكية، منها حفل زفاف ولية عهد السويد الأميرة فيكتوريا والأمير دانيال، دوق فسترجوتلاند بالسويد ، في عام 2010.

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن

يبدأ السادسة مساءً.. أول صور لتجهيزات زفاف ابنة الملك عبد الله الثاني بالأردن