داعش يعلن مسئوليته عن تفجير إقليم بلخ في أفغانستان

أعلن تنظيم داعش الإرهابي اليوم الأحد، عبر حسابه على "تليجرام" مسؤوليته عن انفجار وقع، أمس السبت، في إقليم بلخ بأفغانستان.

وقع الانفجار في مركز ثقافي خلال فعالية للصحفيين بشمال أفغانستان أمس السبت، ما أدى إلى سقوط شخص على الأقل وإصابة 8 آخرين، بحسب السلطات والصحفيين.

وأعلنت الشرطة الأفغانية عن انفجار وقع في مكتب حاكم إقليم بلخ التابع لإدارة طالبان شمالي البلاد، ما أسفر عن مقتله مع اثنين آخرين.

وقال المتحدث باسم شرطة بلخ محمد آصف وزيري "وقع انفجار اليوم ، داخل الطابق الثاني من مكتب الحاكم، وتسبب الانفجار في مقتل الحاكم مولوي محمد داود مزمل واثنين من المدنيين".