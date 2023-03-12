مفاجأة صادمة.. وزيرة الخزانة الأمريكية تكشف سبب انهيار بنك سيليكون فالي

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، اليوم الأحد، إن انهيار بنك سيليكون فالي حدث بسبب انخفاض قيمة الأصول في الميزانية العمومية للمنظمة، والذي كان نتيجة سياسة زيادة معدل الخصم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وأوضحت يلين، في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” الأمريكية: "مشاكل هذا البنك تشير إلى أننا في بيئة معدلات خصم مرتفعة. الأصول التي يحتفظ بها، وكثير منها من الخزينة أو الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المدعومة من الحكومة، فقدت قيمتها السوقية”.

وأشارت يلين إلى أن الصعوبات التي يواجهها قطاع التكنولوجيا الأمريكي ليست "في قلب مشاكل هذا البنك”.

في الوقت نفسه، رفضت وزيرة الخزانة الأمريكية التكهن بتغيير محتمل في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، ورفع المعدل لمكافحة التضخم، قائلة إن “الهيئة الرقابية هيئة مستقلة ومخولة لإصدار أحكامها الخاصة بشأن الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر المالية”.

وأضافت معلقة على إجراءات مجلس الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بإفلاس بنك سيليكون فالي: "سيقيمون الوضع في الأيام والأسابيع المقبلة".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد موقع “أكسيوس” الأمريكي، بأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تواجه أزمة في النظام المصرفي إذا لم يتم وضع خطة لإنقاذ المودعين في بنك سيليكون فالي.

وقال أكسيوس: "يواجه الرئيس بايدن أزمة مصرفية كارثية إذا فشلت الحكومة الأمريكية في إبرام صفقة لإنقاذ مودعي بنك سيليكون فالي قبل إعادة فتح الفروع غدًا".

وأشارت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إن المنظمين في كاليفورنيا أغلقوا بنك سيليكون فالي، الذي أصبح أكبر بنك ينهار في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية الأخيرة.

وقامت مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، بتحويل جميع الودائع المؤمنة من بنك سيليكون فالي إلى كيان منفصل أنشأته، وهو البنك الوطني لتأمين الودائع في سانتا كلارا.