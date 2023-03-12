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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا شروط مسبقة.. بيان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات سلام مع روسيا

روسيا وأوكرانيا
روسيا وأوكرانيا

نفت نائبة رئيس وزراء أوكرانيا، أولجا ستيفانيشينا، اليوم الأحد، اشتراط كييف، خلال مباحثات مع دول غربية، حصولها على ضمانات أمنية من الغرب قبل بدء مفاوضات سلام مع روسيا.

لا شروط مسبقة لبدء المفاوضات

وفي مقابلة مع صحيفة “جورنال دو ديمانش” الفرنسية، قالت ستيفانيشينا: "لا نربط هذه الضمانات ببدء مفاوضات مع روسيا ومن الممكن أن تتم مناقشة هذا الموضوع على مستوى الحلفاء، لكن هذه المفاوضات لا يمكن أن يكون لها شروط مسبقة".

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، ينظر إلى الضمانات الأمنية لأوكرانيا على أنها تعزز القدرة الدفاعية للبلاد بعد انتهاء النزاع.

وفي وقت سابق من اليوم، علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريحات وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، بشأن موقف موسكو من المفاوضات مع كييف.

واستذكرت زاخاروفا، تصريحات كوليبا لوسائل إعلام إيطالية، حيث قال إنه “متفقًا على أن هناك دائمًا مجالًا للمفاوضات، لكنه لا يرى أي رغبة في ذلك من جانب روسيا”.

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وقالت زاخاروفا: “كذبة كبيرة، بالنظر إلى أن النظام الذي يمثله وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، هو الذي حظر هذه المفاوضات نفسها مع روسيا على المستوى التشريعي”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر حكومية في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، أن هذه الدول تروج لفكرة إبرام اتفاق دفاع مع أوكرانيا وتحاول مساعدة كييف على بدء مفاوضات سلام مع روسيا.

أوكرانيا روسيا موسكو الخارجية الروسية كييف ستيفانيشينا الغرب

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