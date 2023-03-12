عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خبير تحول رقمي: مصنع للعقول والابتكارات بأفكار وإبداعات مصرية

صدى البلد

قال الدكتور إسلام نصر الله ، خبير التحول الرقمي إنه وفريق عمله  يقومون بالعمل على  تصدير التطبيقات الذكية التي تم تطويرها بأيدي مصرية إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة التى مصر في أمس الحاجة لها في ظل الازمة الاقتصادية الحالية.

كشف عن 4 براءات اختراع في مجال التطبيقات الذكية وكلها تطبيقات تم تطويرها على يد مبرمجين مصريين.

أشار نصر الله ، إلى أن شركة ميجا تراست، اختارت أن تنشئ في مصر مصنعا للعقول والابتكارات، مؤكداً أن صناعة التطبيقات الذكية واعدة في ظل الثورة التكنولوجية الحالية ، حيث أنها تعتبر وقود الثورة الصناعية الرابعة.

وكانت تقارير حديثة كشفت عن أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات التى تطور تطبيقات الأجهزة المحمولة بلغت نحو 544 مليار دولار عام 2019 ما يزيد بمقدار 6.5 مرات عن القيمة السوقية لشركات البرمجيات التى لا تطور تطبيقات للأجهزة المحمولة، كما ضخ المستثمرون، خلال العام 2021 حوالي 73 مليار دولار كاستثمارات فى شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة بزيادة نسبتها 27% سنوياً.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد خماسية صن داونز.. الخطيب يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بـ 4 قرارات

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

لما أبوها يخرج بتكلمني.. بحبها وبتحبني وكل حاجة حصلت بمزاجها.. جريمة بالصف

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

مصدومة.. إعلامية شهيرة تكشف المستور في أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

لا محالة.. تحذير عاجل من العالم الهولندي بشأن وقوع زلازل مدمرة قريبا

مفاجأة من صديقة «ضحية اعتداء سعد لمجرد» تقلب موازين القضية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عائلي..شاهد أبرز اللقطات من زفاف الأميرة إيمان عبد الله الثاني والملكة رانيا

ننشر أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بطريق السويس الإسماعيلية

الأوقاف: صلاة التراويح بلا مدة محددة.. وآلاف المساجد جاهزة للاعتكاف والتهجد.. فيديو

خلص عليه قدام الناس.. مواطن ينهي حياة زوج شقيقته بالإسكندرية| تفاصيل

دون مضاعفات.. نصائح فعالة لصيام أصحاب الأمراض المزمنة في رمضان

بمناسبة عيد الأم..خصم 38% على موبايل iPhone 12

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متعملوش زيها.. رضوى الشربيني تهاجم زوجة حسن شاكوش

احذر تناول هذه الأكلات في السحور | تفاصيل

شاهد| زفاف أسطوري لـ الأميرة إيمان ابنة الملك عبدالله الثاني

لن تصدق..الروبوتات ستقاتل البشر لصالح جيش هذه الدولة عام 2030

فيديو

أجسام غريبة تظهر بسماء طرطوس.. ما علاقتها بزلازل سوريا ؟ "فيديوجراف"

فقدت بصرها نهائيا .. نهاية مأساوية لقصة البلوجر سارة محمد

عاجل .. سرقة فيلا النجم محمد صلاح بالتجمع الأول والأمن يتحرك

72 ساعة فقط.. الباحث الهولندي يستشهد بتحركات الكواكب على الزلزال المدمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ