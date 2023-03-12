خبير تحول رقمي: مصنع للعقول والابتكارات بأفكار وإبداعات مصرية

قال الدكتور إسلام نصر الله ، خبير التحول الرقمي إنه وفريق عمله يقومون بالعمل على تصدير التطبيقات الذكية التي تم تطويرها بأيدي مصرية إلى الخارج لتوفير العملة الصعبة التى مصر في أمس الحاجة لها في ظل الازمة الاقتصادية الحالية.

كشف عن 4 براءات اختراع في مجال التطبيقات الذكية وكلها تطبيقات تم تطويرها على يد مبرمجين مصريين.

أشار نصر الله ، إلى أن شركة ميجا تراست، اختارت أن تنشئ في مصر مصنعا للعقول والابتكارات، مؤكداً أن صناعة التطبيقات الذكية واعدة في ظل الثورة التكنولوجية الحالية ، حيث أنها تعتبر وقود الثورة الصناعية الرابعة.

وكانت تقارير حديثة كشفت عن أن القيمة السوقية الإجمالية للشركات التى تطور تطبيقات الأجهزة المحمولة بلغت نحو 544 مليار دولار عام 2019 ما يزيد بمقدار 6.5 مرات عن القيمة السوقية لشركات البرمجيات التى لا تطور تطبيقات للأجهزة المحمولة، كما ضخ المستثمرون، خلال العام 2021 حوالي 73 مليار دولار كاستثمارات فى شركات تطبيقات الأجهزة المحمولة بزيادة نسبتها 27% سنوياً.