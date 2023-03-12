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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

استكمالا للدور المجتمعي لشركات التكنولوجيا.. تفاصيل أحدث مذكرة تفاهم للدعم الخيري

صدى البلد

تعتبر شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أهم الجهات التي بات دورها واضحا خلال الفترة الأخيرة في مجالات المسئولية المجتمعية بمصر.

وبدا واضحا إبراز هذا الدور خاصة مع قرب شركة رمضان المعظم، حيث تم عقد العديد من الشراكات وبروتوكولات التعاون مع عدد من الجهات الخيرية؛ لتقديم مزيدٍ من الأعمال الخيرية.

وفى هذا الصدد، تم توقيع مذكرة تفاهم بين “ال جى” ومؤسسة “مصر الخير” لإطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية للموسم الثالث والتى تغطي 3 قطاعات رئيسية؛ الصحة والتعليم والتضامن الاجتماعي في جميع محافظات مصر.

ومن المقرر أن تشارك الشركة العالمية بمزيدٍ من الأعمال الخيرية بالتعاون مع مصر الخير، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر إمداد مستشفى الغسيل الكلوى بأجهزة تكيفات معقمة تتناسب مع طبيعة المستشفى، بالإضافة إلى الدعم المادى واللوجيستى كما سيتم تقديم أجهزة للعرائس والعرسان من الفئات الأكثر احتياجا.

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