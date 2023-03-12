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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة أبو العينين  تكرم الحاجة زبيدة  بعد اجتيازها امتحان محو الأمية في سن ال 87  .. فيديو

صدى البلد

كرمت مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي  الحاجه زبيدة عبد العال ابنة قرية دكما بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية وذلك بعد اجتيازها امتحان محو الأمية في سن الـ 87.

جاء ذلك بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي لتكريم السيدة زبيدة تقديرا لاصرارها علي التعلم في سن كبير وخروجها الي فصول محو الأمية من أجل معرفة القراءة والكتابة وذلك بالتزامن مع احتفالات يوم المرأة العالمي وعيد الام.

وقدمت مؤسسة أبو العينين للأعمال الخيرية عدة هدايا عينية حيث توجه عدد من أعضاء المؤسسة الي منزل السيدة زبيدة بمحافظة المنوفية وتم تقديم لها " شهادة تقدير الام المثالية - شاشة تليفزيون - هاتف محمول - مبلغ مالي - مواد غذائية".

وقدمت الحاجة زبيدة الشكر لمؤسسة ابو العينين ورئيس مجلس إدارتها النائب محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب، وابدت سعادتها بالتكريم.

وقالت : " تم تكريمي  من المحافظ ولكن هذا  اول تكريم في منزلي وكان نفسي في تليفزيون علشان اشوف بيقولوا عليا ايه وبشكر مؤسسة ابو العينين "

كما قامت الحاجة زبيدة بقراءة شهادة تكريمها بطريقة أذهلت الجميع بثقافتها ومعرفتها واجادتها للقراءة.

وقدمت مؤسسة ابو العينين الشكر للسيدة زبيدة وكذلك مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة المنوفية لتحقيق حلم السيدة زبيدة ومحو أمينها.

وكانت الحاجة زبيدة عبد العال قد حصلت علي شهادة محو الأمية منذ شهرين ونالت شهرة محلية وعالمية حتي تحدث عنها كتاب أجانب وكذلك الممثلة العالمية انجلينا جولي التي نشرت صورتها عبر موقع انستجرام.


يشار إلى أن مؤسسة أبو العينين الخيريه عضو في التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي  وتشارك في جميع فعاليات التحالف الوطني بجميع المحافظات لتقديم الدعم للأسر اكثر احتياجا  كما أن مؤسسة ابو العينين  تعمل في المجال التنموي والخدمي منذ 40 عاما ولا تقبل تبرعات لا مادية ولا عينية.

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