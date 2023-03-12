التنمية الحضارية تكشف موعد الانتهاء من تطوير منطقة حدائق الفسطاط

قال خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن هناك منظومة متكاملة لإحياء القاهرة، لدينا نظرة متكاملة للمنطقة، ونعمل وفقا لخطة تطويريه واضحة بشكل كبير.



وأضاف "خالد صديق" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن جولة رئيس الوزراء لحدائق الفسطاط، بعد بدأ العمل على تطويرها، متابعا:" اللي غايب عن البلد لفترة لما بيرجع يقول إي اللي حصل في البلد".

وأشار إلى أنه يتم العمل على إحداث تطوير متكامل، لمنطقة سور مجرى العيون، منوها بأنه يتم العمل الآن على الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير حدائق الفسطاط، متابعا: تم الانتهاء من تطوير ساحة عمرو بن العاص بنسبة 98%.

وأشار إلى أنه مع نهاية عام 2023 سيتم الانتهاء من تطوير منطقة حدائق الفسطاط، كما أن هناك تعاون مع الهيئة الهندسية لوضع فكر مستقبلي لتوسيع الطرق.

وفيما يخص مثلث ماسبيرو، أوضح أنه تم الانتهاء من تجهيز الوحدات، كما تم إجراء القرعة لتسكين المواطنين بالفعل.