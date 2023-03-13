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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنطلاق حملة الأسبوع المائى بالرياينة جنوب الاقصر

إنطلاق حملة الأسبوع
إنطلاق حملة الأسبوع المائى بالرياينة جنوب الاقصر

قال اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أن أنشطة وفعاليات حملة الأسبوع المائى بقرية الرياينة مركز أرمنت لليوم الثانى شملت إستطلاع رأى الموطنين وتوزيع بوسترات لتعريف المواطنين بالحملة حيث كانت البداية من مركز شباب الرياينة بأرمنت .

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وشارك فريق التوعية ومكلفات الخدمة العامة بإستطلاعات الرأى وسط تفاعل شباب قرية الرياينة دعما لحملة الأسبوع المائي ضمن فاعليات الحمله القومية لترشيد إستهلاك المياه .

 كما تنطلق  فعاليات اليوم الثالث  بالإذاعة المدرسية بطابور الصباح بمدارس أرمنت وندوات التوعية بالحصة الثانية بمدارس ومعاهد الأزهر وعظة الأحد بالكنائس ثم تليها ورش سباكة منزلية للسيدات و تنطلق فرق التطهير لغسيل شبكات المياه ومتابعة و متابعة و حل أى مشاكل للمياه يواجهها المواطنين بالقرية.

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الأقصر ترشيد استهلاك المياه شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياه الشرب مياه الشرب والصرف الصحي

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