بسبب الشماتة في الاهلي| تعليق مثير من نجم الزمالك السابق بعد خسارة الفريق

كشف احمد دويدار عن سبب خسارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك امام إنبي، بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي في الجولة 21 من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وكتب نجم الزمالك السابق في تغريدة عبر حسابه علي فيسبوك "سبب الخسارة من انبي الشماتة المبالغ فيها في الفريق الاخر والتركيز معاه ونسينا مشاكلنا الإدارية والفنية وتذبذب مستوي اللاعبين يوم فوق وخمسة تحت

لك الله يا زمالك"



ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري المصري

وبهذه النتيجة يتجمد رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما ارتفع رصيد إنبي إلى 20 نقطة ويصعد إلى المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة