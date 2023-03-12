حملات طرق الأبواب ومسابقات لترشيد استهلاك المياه في كفر الشيخ .. صور

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عدداً من الفعاليات بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، منها حملات طرق الأبواب، من خلال فريق التوعية يجوب شوارع قرية، لتوعية أهالي القرية، بأهمية نقطة المياه ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، جرى تنظيم ندوات ومسابقات وألعاب تفاعلية، وورش لتعليم السباكة بالمدارس، وبرنامج إذاعة كامل عن ترشيد استهلاك المياه بمدرسة الخنساء الثانوية المشتركة بقرية الربع والمعهد الديني الابتدائي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أن إدارة التوعية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومنطقة الوعظ بالأزهر الشريف، نفذت ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وأهمية مياه الشرب والحفاظ عليها، كما قام فريق التوعية بتوزيع مجموعة كبيرة من المطبوعات، والبوسترات، والتي تحمل مجموعة من رسائل التوعية.

وكان اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أعلن عن تنفيذ الحملة القومية، لترشيد مياه الشرب، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في الفترة من يوم 10 إلى 16 مارس الجاري.

وأضاف عبد الغني، جرى البدء بمجموعة من الاستقصاءات القبلية، للتعرف والوقوف على مشاكل القرية، للمساعدة في حلها، وتم تخصيص جزء من صلاة الجمعة للحديث عن ترشيد المياه، كما قام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشور على المصلين عقب انتهاء الخطبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أن الفاعليات تتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة "محافظة كفر الشيخ- مديرية الأوقاف- الكنيسة الأرثوذكسية- مديرية الصحة- البيئة- المنطقة الأزهرية- مديرية التربية والتعليم- مديرية الشباب والرياضة- الهيئة العامة لقصور الثقافة".

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