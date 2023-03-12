عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات طرق الأبواب ومسابقات لترشيد استهلاك المياه في كفر الشيخ .. صور

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، عدداً من الفعاليات بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه، منها حملات طرق الأبواب، من خلال فريق التوعية يجوب شوارع قرية، لتوعية أهالي القرية، بأهمية نقطة المياه ضمن الحملة القومية لترشيد استهلاك مياه الشرب، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء مهندس حسن عبد الغني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، جرى تنظيم ندوات ومسابقات وألعاب تفاعلية، وورش لتعليم السباكة بالمدارس، وبرنامج إذاعة كامل عن ترشيد استهلاك المياه بمدرسة الخنساء الثانوية المشتركة بقرية الربع والمعهد الديني الابتدائي.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أن إدارة التوعية بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ومنطقة الوعظ بالأزهر الشريف، نفذت ندوة عن ترشيد استهلاك مياه الشرب، وأهمية مياه الشرب والحفاظ عليها، كما قام فريق التوعية بتوزيع مجموعة كبيرة من المطبوعات، والبوسترات، والتي تحمل مجموعة من رسائل التوعية.

وكان اللواء مهندس حسين عبد الغني، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، أعلن عن تنفيذ الحملة القومية، لترشيد مياه الشرب، تحت شعار "كل نقطة بتفرق"، بقرية الربع التابعة لمركز بلطيم، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في الفترة من يوم 10 إلى 16 مارس الجاري.

وأضاف عبد الغني، جرى البدء بمجموعة من الاستقصاءات القبلية، للتعرف والوقوف على مشاكل القرية، للمساعدة في حلها، وتم تخصيص جزء من صلاة الجمعة للحديث عن ترشيد المياه، كما قام فريق التوعية بتوزيع مطبوعات وبروشور على المصلين عقب انتهاء الخطبة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب، أن الفاعليات تتم بالتنسيق مع الجهات المشاركة "محافظة كفر الشيخ- مديرية الأوقاف- الكنيسة الأرثوذكسية- مديرية الصحة- البيئة- المنطقة الأزهرية- مديرية التربية والتعليم- مديرية الشباب والرياضة- الهيئة العامة لقصور الثقافة".

IMG-20230312-WA0290
IMG-20230312-WA0290
IMG-20230312-WA0288
IMG-20230312-WA0288
IMG-20230312-WA0289
IMG-20230312-WA0289
IMG-20230312-WA0287
IMG-20230312-WA0287
IMG-20230312-WA0286
IMG-20230312-WA0286
IMG-20230312-WA0285
IMG-20230312-WA0285
IMG-20230312-WA0284
IMG-20230312-WA0284
IMG-20230312-WA0283
IMG-20230312-WA0283
IMG-20230312-WA0281
IMG-20230312-WA0281
IMG-20230312-WA0280
IMG-20230312-WA0280
المعرض محافظة كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ حملة الصرف الصحى الشباب والرياضة كفر الشيخ مياة الشرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صن داونز يتلقى خبرا صادما بعد الفوز على الأهلي.. تفاصيل

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

لإقصاء الأهلي.. مدرب صن داونز يكشف حقيقة تفويت مباراة الهلال السوداني

السعودية.. قرار عاجل من التعليم بتعليق الدراسة في هذه المناطق.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

حياة كريمة.. فحص وعلاج 1903 مواطنين خلال قافلة طبية بكفر الشيخ

وكيل تعليم كفر الشيخ يشيد بالمعرض العام للصحافة المدرسية.. صور

بتخفيضات تتراوح من 20% لـ 30%| محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان.. ويشدد على التزام الباعة بالأسعار المعلنة

بـ سجاد وكليم فوة.. كفر الشيخ تشارك في جناح "أيادي مصر"

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد افتتاح الملتقي الطلاب الثاني بكلية التمريض.. صور

محافظ كفر الشيخ يطمئن على توافر السلع الغذائية بمعرض أهلاً رمضان.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يفتتح مركز القياس والتقويم.. صور

محافظ كفر الشيخ يعلن وصول 225 ألف شجرة مثمرة.. صور

ترشيحاتنا

عودة الأجواء الشتوية مساء غدا.. والأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

يعيش على ذكريات القاضية.. تعليق إبراهيم سعيد على تراجع مستوى أفشة

خسائر تصل إلى1.8 مليار دولار.. مفاجأة بشأن إغلاق أمريكا بنك سيليكون فالي

بسبب كذبة.. فضيحة في ألمانيا بطلها وزير الصحة

محلل اقتصادي يتوقع انهيارات في سوق الذهب العالمي والبيتكوين

دلوقتي تقدر تشتري موبايلك ال iPhone باللون الأصفر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. موجود في كل بيت.. مشروب شهير يقلل من خطر الموت المبكر.. بعد رسالتها المثيرة للجدل.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

حزام سرجاسوم.. أعشاب بحرية تهدد شواطئ خليج المكسيك والبحر الكاريبي.. صور

بسبب فستانها..5 صور لياسمين صبرى تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا

أبرزهم محمد رياض.. نجوم الفن في عزاء شقيق الفنان ياسر صادق.. صور

فيديو

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

لغز ضبط البلوجر آية إيهاب بمخدرات قيمتها 9 ملايين وزواجها العرفي.. تفاصيل

انخفضت 30 جنيها.. تراجع جديد في أسعار الدواجن والبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ