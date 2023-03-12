كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي؛ عن مفاجأة بشأن صفقات نادي الزمالك بالكامل، وأشار إلى أن الإدارة تعاقدت مع لاعب الفريق السابق بالخطأ.

مفاجأة.. الزمالك تعاقد مع هذا اللاعب بالخطأ

وكتب مهيب عبر صفحته الرسمية: “بجد ومش هزار فيريرا طلب التعاقد مع نبيل عماد دونجا أول الموسم.. إدارة الزمالك وقعت مع محمود دونجا لاعبه السابق معتقدين أنه من طلبه الخواجة”.

وأضاف: “اكتشفوا بعدها أنه يقصد دونجا لاعب بيراميدز ليقرروا التراجع عن الأول الذي انضم لبيراميدز بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي”.

وأتم مهيب حديثه قائلا: “موقف يترجم ما حدث في صفقات الزمالك بالكامل”.