التنمية الحضارية: سنرسخ أصل القاهرة التاريخية من خلال عمليات التطوير.. فيديو

علق خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، على تطوير القاهرة التاريخية.

وقال خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"، إنه سيتم ترسيخ أصل القاهرة التاريخية من خلال عمليات التطوير.

وأضاف خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية،: "نسعى لترسيخ الأصل وهي القاهرة الإسلامية والعمارة الإسلامية التي فُقدت مع الزمن"، موضحا: "نحاول نرجع الماضي وهو القاهرة 1930 أجمل مدن العالم".

وأشار: "حدائق الفسطاط من المشروعات الهامة، وتوفر متنفسًا في قلب العاصمة، يتضمن مناطق تراثية وترفيهية وثقافية تحقق تجربة سياحية فريدة للزوار والسائحين".