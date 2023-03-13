عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

في مزاد.. الحكومة الأمريكية تعرض بنك سيليكون فالي للبيع بعد إنهياره

بنك سيليكون فالي
بنك سيليكون فالي الأمريكي

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن الحكومة الأمريكية ‏لم تتمكن من العثور على مشتر ‏‏لـ بنك سيليكون فالي الذي إنهار وإعلن أفلاسة‏‏، مما أدى إلى إصدار قرار من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ‏‏لدعم جميع الودائع غير المؤمن عليها‏‏ قبل فتح الفروع صباح الاثنين.‏

‏وكانت قد أمضت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الأيام القليلة الماضية، في البحث بشكل جدي عن مؤسسة مالية كبيرة لشراء بنك سيليكون فالي، وكان من المقرر تقديم العطاءات في وقت سابق يوم الأحد.‏

‏وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، وفقا لأكسيوس، إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن بيع بنك سيليكون فالي لا يزال ممكنا.

‏ولم يعرف المسؤول ما إذا كانت هناك عملية مزاد تدار أيضا لـ بنك سيجنتشر، وهو بنك مقره نيويورك تم إغلاقه في وقت سابق اليوم من قبل المنظمين الحكوميين.

بسبب إنهيار سيليكون فالي.. إغلاق بنك آخر في الولايات المتحدة |تفاصيل

إنفراجة في أزمة بنك سيليكون فالي.. بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي

سيليكون فالي الحكومة الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وزارة الخزانة الأمريكية الفيدرالى الامريكى بنك سيجنتشر نيويورك ن فالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

رفض عرض الأهلي لهذا السبب.. مفاجأة عن مدرب صنداونز

مفاجأة صادمة بشأن قائمة مسروقات فيلا محمد صلاح|تفاصيل

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة بشأن كولر بعد الخسارة من صن داونز

الأرصاد: سيول وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

بسبب إنهيار سيليكون فالي.. إغلاق بنك آخر في الولايات المتحدة |تفاصيل

إنفراجة في أزمة بنك سيليكون فالي.. بيان عاجل من الفيدرالي الأمريكي

تصريحات عاجلة من رئيس الوزراء البريطاني بعد انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

خسائر تصل إلى1.8 مليار دولار.. مفاجأة بشأن إغلاق أمريكا بنك سيليكون فالي

الفقي: تأثر مصر من إفلاس بنك "سيليكون فالي" الأمريكي ضعيف

النقد الدولى: نراقب تطورات انهيار بنك سيليكون فالى وأثره على الاستقرار المالى

ملياردير أمريكي يحذر من عواقب وخيمة بعد انهيار بنك سيليكون فالي

ترشيحاتنا

أسعار جوالات Samsung Galaxy Z Fold4 فى السعودية

بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. توقعات صادمة بشأن أسواق الصرف العالمية

عقوبة قاسية من الأهلي على كولر والفريق الأول

فوضى.. تصريحات عاجلة من بايدن بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر‎

مفاجأة صادمة عن تفويت صن داونز مباراة الهلال لحرمان الأهلي من فرصة التأهل

الأسعار الجديدة لسيارات بايك في مصر .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خس النص.. أمريكي يخسر 165 كيلوجرام من وزنه بالدايت| ما قصته؟

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

جسمه بيتاكل.. مأساة شاب بورسعيدي أصيب بمرض بورغر النادر

مالالا يوسف بالحجاب على سجادة الأوسكار وأريانا ديبوز تلفت الأنظار.. شاهد

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ