في مزاد.. الحكومة الأمريكية تعرض بنك سيليكون فالي للبيع بعد إنهياره

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن الحكومة الأمريكية ‏لم تتمكن من العثور على مشتر ‏‏لـ بنك سيليكون فالي الذي إنهار وإعلن أفلاسة‏‏، مما أدى إلى إصدار قرار من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الامريكي ‏‏لدعم جميع الودائع غير المؤمن عليها‏‏ قبل فتح الفروع صباح الاثنين.‏

‏وكانت قد أمضت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الأيام القليلة الماضية، في البحث بشكل جدي عن مؤسسة مالية كبيرة لشراء بنك سيليكون فالي، وكان من المقرر تقديم العطاءات في وقت سابق يوم الأحد.‏

‏وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، وفقا لأكسيوس، إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن بيع بنك سيليكون فالي لا يزال ممكنا.

‏ولم يعرف المسؤول ما إذا كانت هناك عملية مزاد تدار أيضا لـ بنك سيجنتشر، وهو بنك مقره نيويورك تم إغلاقه في وقت سابق اليوم من قبل المنظمين الحكوميين.