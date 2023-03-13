بسبب إنهيار سيليكون فالي.. إغلاق بنك آخر في الولايات المتحدة |تفاصيل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، أنه تم إغلاق بنك سيجنتشر‎ في نيويورك، وذلك بسبب الأزمة التي تعرض لها بنك سيليكون فالي وتأثيرة على القطاع المصري الأمريكي.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفدرالية للتأمين ‏على الودائع،‏ في بيان مشترك مساء الأحد: "نعلن أيضاً عن استثناء منهجي ‏مشابه يرتبط بمخاطر تحيط ب‏بنك سيجنتشرفي نيويورك، والذي تم إغلاقه اليوم ‏من قبل السلطات بالولاية".‏

وأكد المنظمون المصرفيون على أن المودعين في ‏بنك سيجنتشر سيتمكنون ‏من الوصول الكامل إلى ودائعهم.‏

ويعد ‏بنك سيجنتشر من بين المقرضين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة، وكان قد بلغ ‏ إجمالي حجم ‏الأصول في بنك ‏سيجنتشر‎‏ نحو 110.4 مليار دولار، حتى 31 ديسمبر من العالم الماضي.

كما بلغ إجمالي حجم ‏الأصول في بنك ‏سيجنتشر‎‏ نحو 110.4 مليار دولار، في حين بلغ حجم الودائع ‏‏88.6 مليار دولار.‏