بسبب إنهيار سيليكون فالي.. إغلاق بنك آخر في الولايات المتحدة |تفاصيل

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء الأحد، أنه تم إغلاق بنك سيجنتشر في نيويورك، وذلك بسبب الأزمة التي تعرض لها بنك سيليكون فالي وتأثيرة على القطاع المصري الأمريكي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية والاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع، في بيان مشترك مساء الأحد: "نعلن أيضاً عن استثناء منهجي مشابه يرتبط بمخاطر تحيط ببنك سيجنتشرفي نيويورك، والذي تم إغلاقه اليوم من قبل السلطات بالولاية".
وأكد المنظمون المصرفيون على أن المودعين في بنك سيجنتشر سيتمكنون من الوصول الكامل إلى ودائعهم.
ويعد بنك سيجنتشر من بين المقرضين الرئيسيين في صناعة العملات المشفرة، وكان قد بلغ إجمالي حجم الأصول في بنك سيجنتشر نحو 110.4 مليار دولار، حتى 31 ديسمبر من العالم الماضي.
كما بلغ إجمالي حجم الأصول في بنك سيجنتشر نحو 110.4 مليار دولار، في حين بلغ حجم الودائع 88.6 مليار دولار.