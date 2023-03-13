فوضى.. تصريحات عاجلة من بايدن بعد انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر‎

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن الفوضى ومواصلة الجهود لتعزيز التنظيم والرقابة على البنوك الكبرى.

وجاء ذلك بعد انهيار بنك سيليكون فالي وإعلان إفلاسه، حيث تسبب ذلك في أزمة كبري في القطاع المصرفي الأمريكي وإغلاق لـ بنك سيجنتشر‎ في نيويورك.

وتعهد بايدن، في بيان ألقاه اليوم، بتعزيز تنظيم ورقابة البنوك الكبرى، لافتا إلى أنه على الشعب الأمريكي والشركات أن يثقوا في أن ودائعهم ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها.

وتابع بايدن: "عملنا على معالجة المشاكل التي يواجهها بنكا سيليكون فالي وسيجنتشر‎ وتم التوصل لحل سريع يحمي الأمريكيين".

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن وزيرة الخزانة ومدير المجلس الاقتصادي الوطني يعملان مع المنظمين المصرفيين لمعالجة المشاكل في بنك سيليكون فالي وبنك سيجنتشر، لافتا إلى أن الحل لأزمة سيليكون فالي يضمن حقوق المودعين.

وكان قد أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، أن الحكومة الأمريكية ‏لم تتمكن من العثور على مشتر ‏‏لـ بنك سيليكون فالي الذي إنهار وأعلن إفلاسه‏‏، مما أدى إلى إصدار قرار من وزارة الخزانة الأمريكية ومجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ‏‏لدعم جميع الودائع غير المؤمن عليها‏‏ قبل فتح الفروع صباح الإثنين.‏

‏وكانت قد أمضت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الأيام القليلة الماضية، في البحث بشكل جدي عن مؤسسة مالية كبيرة لشراء بنك سيليكون فالي، وكان من المقرر تقديم العطاءات في وقت سابق يوم الأحد.‏

‏وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، وفقا لأكسيوس، إلى أن التوصل إلى اتفاق بشأن بيع بنك سيليكون فالي لا يزال ممكنا.