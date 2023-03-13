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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمناسبة رمضان.. أفضل هاتف شبابي من أوبو يمكنك شراؤه في السوق المصري

هاتف أوبو Oppo A53
هاتف أوبو Oppo A53

يبحث الكثيرون من راغبي شراء الهواتف الذكية عن العروض والتخفيضات قبل شراء هاتف جديد خاصة بسبب ارتفاع أسعار الهواتف بشكل كبير، وتقوم الكثير من المتاجر بعمل تخفيضات بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، الأمر الذي يجعل مثل هذا التوقيت من أفضل التوقيتات المناسبة لشراء هاتف جديد. 

 

وانخفض سعر هاتف Oppo A53 في السوق المصري في عدد من المتاجر بفارق جيد، كما أنه يعد واحدا مضمن أفضل الهواتف الشبابية ذات الميزانية المعقولة مع أداء جيد من شركة كوالكوم، وكاميرا وبطارية ممتازة. 

 

وجاء هاتف أوبو Oppo A53 بشاشة مقاومة للمياه والغبار قياس 6.5 بوصة من نوع LCD، بمعدل تحديث 90 هرتز مع جودة +HD، بالإضافة إلى نوتش على شكل ثقب في أعلى يسار الشاشة، ومستشعر للبصمة.  

 

ويقدم هاتف أوبو Oppo A53 كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر للعمق دقة 2 ميجابيكسل ، ومستشعر للتصوير الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية دقة 16 ميجابيكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو و فلاش LED. 

 

ويعمل هاتف أوبو Oppo A53 بمعالج من نوع Snapdragon 460 من شركة كوالكوم الأمريكية  مع ذاكرة وصول عشوائية سعة 4 و 6 جيجا بايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 و 128 جيجابايت، وبطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط.

 

ويتوفر سعر هاتف أوبو Oppo A53  في السوق المصري من حوالي 5 آلاف و 900 جنيه بدلا من 6 آلاف و 600 جنيه ، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة والمتجر . 

سعر هاتف أوبو Oppo A53  في السوق المصري

  

 

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