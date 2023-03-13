عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبير صبري تخطف الأنظار بإطلالة جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

عبير صبري
عبير صبري

شاركت الفنانة عبير صبري متابعيها عدة صور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت عبير في الصور بإطلالة جديدة ومتميزة لفتت أنظار متابعيها، مرتدية فستان رمادي قصير ومكشوف الصدر.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الفنانة علي الميكب الناعم الذي أبرز جمال وجهها وانسدال خصلات شعرها السوداء على كتفيها.

وعلى صعيد آخر، تحدثت الفنانة عبير صبري، عن دورها في مسلسل جميلة، قائلة: المسلسل حلو أوي..وأقدم شخصية مختلفة تماما عن الأدوار السابقة.

أضافت "عبير صبري" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،:" شخصيتي في المسلسل مختلفة وملئية بالصراعات..بحاول أرجع طليقي بكل الطرق من زوجته الأخرى وهي ريهام حجاج".

واسترسلت: زوجي في المسلسل الفنان هاني عادل، والمسلسل مليء بالتشويق والإثارة، ويضم كوكبة من كبار النجوم والفنانين.

وأكملت: هناك منافسة بين كل المشاركين في المسلسل، ولا يوجد ما يعرف بالغيرة والتنافس، متابعة:" كلنا بنشتغل مع بعض عشان نقدم مسلسل حلو".

اخبار عبير صبرى اعمال عبير صبري إطلالات عبير صبري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الغد.. فيديو

بداية النهاية لـ الأخضر.. مفاجأة مدوية بشأن أسعار الدولار الأمريكي

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

كلام غير دقيق.. الري تفجر مفاجأة عن شق نهر صناعي في الصحراء

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

ترشيحاتنا

بعد مصر وقطر والهند.. كوريا الجنوبية تعتزم تنظيم أولمبياد 2036

أخبار التعليم| هلال رمضان بين الرؤية العلمية والبصرية.. ندوة علمية ينظمها البحوث الفلك.. آداب القاهرة تضع تسهيلات لطلاب الفرقة الرابعة بنظام الساعات المعتمدة

سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 13-3-2023

أخبار السيارات| فرصة 5 سيارات جديدة تحت 400 ألف جنيه.. سعرها 45 ألف جنيه.. أرخص عربيات كوري زيرو

أخبار التوك شو.. مفاجأة جديدة عن شق أطول نهر صناعي في الصحراء.. وحالة الطقس اليوم

زلزال قوي يهز تركيا مجددا.. حادث مروع يهز مطروح.. صدمة جديدة للزملكاوية وبيان عاجل من بادين بعد إفلاس بنكين| أبرز ما حدث ليلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عايش في الملكوت.. لاعب إنبي يغني مع جمهور الزمالك قبل لقاء الفريقين

بملابس لافتة.. ياسمين عز تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة| شاهد

السخرية من ويل سميث وEverything Everywhere يحصد 7 جوائز.. أبرز ما حدث في حفل الأوسكار 2023

يظهر به في حفل الأوسكار 2023.. ما المرض الذي يخفيه مورجان فريمان بـ قفازه الأسود؟

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ