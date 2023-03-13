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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة مطروح تسلم 11 عقدا لذوي الهمم

صدى البلد

 سلمت  مديرية القوى العاملة بمحافظة مطروح ١١  عقد عمل لذوى الهمم في لقاء حضره سيد عبد العال مفوض شركة واى اند واى الراعي لخدمات التغذية ، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة لتوفير الدعم والحياة الكريمة لهذه الفئة من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة داخل المنشآت وتفعيل العمل بأحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 وإلزام المنشآت غير المستوفاة لنسبتها فى تعيين 5% من إجمالى عمالها من ذوى الهمم .
وأوضح عاطف درويش مدير  المديرية أنه فى إطار رؤية الدولة المصرية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة ، قامت المديرية بتوفير فرص عمل للاشخاص ذوى الهمم لادماجهم فى سوق العمل داخل الشركات والمصانع العاملة فى نطاق المحافظة ، وذلك فى ضوء دور المديرية فى توفير الرعاية الكريمة لتلك الفئة من خلال توفير فرص للتدريب المهنى تؤهلهم للعمل داخل منشآت القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها.    

                                                    وأضاف ؛ أن المديرية تسير فى طريقها نحو تعيين ذوى الهمم والقدرات بالمنشآت التى يعمل بها 20 عامل فأكثر ، وذلك بناء على الحصر الأخير الذى قامت به تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة، للمنشآت المستوفاة وغير المستوفاة للنسبة القانونية من بين عمالها من تلك الفئة ، وذلك لدمجهم داخل المجتمع وتوفير الحياة الكريمة لهم .

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IMG-20230313-WA0007
IMG-20230313-WA0006
IMG-20230313-WA0006

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