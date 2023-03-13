قوي عاملة البحر الأحمر تتابع تعيين ذوي الهمم بالشركات

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر ، جولة ميدانية لمكتب عمل رأس غارب والذى يبعد ١٦٠ كيلو من مدينة الغردقة ،لمتابعة جودة الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين ، فضلا عن بحث المشكلات التى تواجهه في تنفيذ المهام والمسئوليات مع الشركات على أرض الواقع .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، بضرورة التأكد من جوده الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة انجازها .

وقال هارون عبد العزيز مدير المديرية : إن المديرية نظمت جولة تفقدية لمكتب رأس غارب للاطمئنان علي الخدمات التى يقدمها ، ومعرفة ما يواجه المفتشين من مشكلات اثناء تأدية أعمالهم ، خاصة المرتبطة بتعيين ذوى الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري وقطاع الاعمال العام وسبل حلها .

كما قامت المديرية بزيارة ميدانية لشركة السويس للزيت علي ساحل مدينه غارب بهدف التعرف علي اسلوب العمل بهذه الشركات.

رافق مدير المديرية خلال الجولة؛ جمال بونو مدير مكتب عمل غارب؛ وايمن عطيه من العاملين بالمديرية؛ حيث اطمأن على أحوال العمالة بها وأماكن الإقامة ؛ مشيداً بنظام العمل الذى يتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمعايير عالميه نظرا لطبيعة العمل في قطاع البترول.

وفى نفس السياق استعرض مدير المديرية مع مسئولي الشركة احكام القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٨ الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ؛ والذى نصت المادة ٢٢ منه بعدم استثناء أي منشأة اي كان نوعها او تابعيتها بما فيها الادارات الحكومية من تعيين نسبه الـ ٥٪ من هذه الفئة ، وتم الاتفاق على قبول المرشحين من قبل مكتب العمل للشركة من ذوي الهمم إيماناً منها بالمسؤولية المجتمعية تجاههم وتنفيذاً لتوجيهات القياده السياسية.

كما وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لمسئولي الشركة علي التعاون المتبادل في الرؤي لتحقيق الصالح العام لمصرنا الحبيبة.

ووجه باستكمال الزيارات الى الشركات العاملة في المحافظة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالي العاملين بالشركات لدمجهم في المجتمع .

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