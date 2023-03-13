عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوي عاملة البحر الأحمر تتابع تعيين ذوي الهمم بالشركات

صدى البلد

  نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر ،  جولة ميدانية لمكتب عمل رأس غارب والذى يبعد ١٦٠ كيلو من مدينة الغردقة ،لمتابعة جودة الخدمات التي يؤديها المكتب للمواطنين ، فضلا عن بحث المشكلات التى تواجهه  في تنفيذ المهام والمسئوليات مع الشركات على أرض الواقع .

  يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير القوي العاملة حسن شحاتة ، بضرورة التأكد من جوده الخدمات المقدمة للمواطنين وسرعة انجازها .

وقال هارون عبد العزيز مدير المديرية : إن  المديرية نظمت جولة تفقدية لمكتب رأس غارب للاطمئنان علي الخدمات التى يقدمها ، ومعرفة ما يواجه المفتشين من مشكلات اثناء تأدية أعمالهم ، خاصة المرتبطة بتعيين ذوى الهمم والقدرات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري وقطاع الاعمال العام وسبل حلها .   

  كما قامت المديرية بزيارة ميدانية لشركة السويس للزيت علي ساحل مدينه غارب بهدف التعرف علي اسلوب العمل بهذه الشركات.  

  رافق مدير المديرية خلال الجولة؛ جمال بونو مدير مكتب عمل غارب؛ وايمن عطيه من العاملين بالمديرية؛ حيث اطمأن على أحوال العمالة بها وأماكن الإقامة ؛ مشيداً بنظام العمل الذى يتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمعايير عالميه نظرا لطبيعة العمل في قطاع البترول.

وفى نفس السياق استعرض مدير المديرية مع  مسئولي الشركة احكام القانون رقم ١٠ لسنه ٢٠١٨ الخاص بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ؛ والذى نصت المادة ٢٢ منه بعدم استثناء أي منشأة اي كان نوعها او تابعيتها بما فيها الادارات الحكومية من تعيين نسبه الـ ٥٪ من هذه الفئة ، وتم الاتفاق على قبول المرشحين من قبل مكتب العمل للشركة من ذوي الهمم إيماناً منها بالمسؤولية المجتمعية تجاههم وتنفيذاً لتوجيهات القياده السياسية.  

  كما وجه مدير المديرية الشكر والتقدير لمسئولي الشركة علي التعاون المتبادل في الرؤي لتحقيق الصالح العام لمصرنا الحبيبة.  

  ووجه باستكمال الزيارات الى الشركات العاملة في المحافظة للتوعية بأهمية تعيين ذوى الهمم بنسبة 5 % من إجمالي العاملين بالشركات لدمجهم في المجتمع .

IMG-20230313-WA0015
IMG-20230313-WA0015
IMG-20230313-WA0016
IMG-20230313-WA0016

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتحذر من طقس اليوم

من أجل الأهلي| ناقد رياضي يفجر مفاجأة حول مباراة صن داونز والهلال

زيادة 25%.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس| اعرف هتقبض كام

الأرصاد: سيول وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق خلال ساعات.. تفاصيل

مفاجأة صادمة عن تفويت صن داونز مباراة الهلال لحرمان الأهلي من فرصة التأهل

ترشيحاتنا

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة للمقبلين على الزواج .. فيديو

الصحف الكويتية اليوم| بنس يُلمّح للترشح لسباق البيت الأبيض في 2024 .. مرشح جديد للرئاسة التركية في مواجهة اردوغان.. وتصريح قوي من الصحة العالمية بشأن منشأ كورونا

بيراميدز يقترب من ضم جوهرة الزمالك بعد فشل تجديد عقده

بيشم شرابات مستعملة.. سيدة تخلع زوجها بسبب مزاجه المقزز

زيادة 25%.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس| اعرف هتقبض كام

كم عمر مصر القديمة.. دراسة أجنبية تكشف تاريخ الفراعنة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهم ريا أبي راشد.. إطلالات أبهرت الحاضرين بحفل الأوسكار 2023

رضوى الشربيني ومفيدة شيحة.. تعليقات صادمة على تصرف زوجة حسن شاكوش

فساتين أثارت السوشيال ميديا .. أغرب إطلالات بحفل الأوسكار الـ 95

عايش في الملكوت.. لاعب إنبي يغني مع جمهور الزمالك قبل لقاء الفريقين

فيديو

الموعد اقترب وهذا الدليل.. العالم الهولندي يؤكد وقوع زلزال مدمر في مارس

درع أحسن لاعب وكوتشيهات وملابس.. تعرف على مسروقات فيلا محمد صلاح بالتجمع

طلاق وشيك.. نضال الأحمدية تكشف تطورات أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب "فيديوجراف"

مستخدم غامض لوسائل التواصل يحذر من أحداث كارثية خلال 2023.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ