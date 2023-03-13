بعد خماسية صن داونز.. فرج عامر: حارس جديد يقترب من الأهلي

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة ، عن حارس جديد يقترب من النادي الأهلي بعد خماسية صن داونز في الجولة الرابعة من دور المجموعات ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا.

ونشر فرج عامر عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، “الكابتن احمد ناجي مكلف رسمياً من الاهلي بترشيح حراس مرمي للاهلي لانتقاء احدهم لضمه للاهلي ، في محاولة لتدعيم هذا المركز في الاهلي بعد غياب التركيز والتوفيق عن محمد الشناوي في الفترة الحالية”.

وكانت بعثة الأهلي قد بدأت البرنامج الطبي قبل السفر إلى جنوب إفريقيا، تجنبًا لحدوث أي عدوى طبية لأي فرد من المتواجدين مع الفريق خلال رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

ويتناول لاعبو الأهلي أقراص الملاريا غدًا، على أن يتم استكمال التطعيمات عقب الوصول إلى الكاميرون وعقب العودة.

ويستعد الأهلي لمباراة القطن الكاميروني التي تقام يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.