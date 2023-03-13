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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

غرفة مقدمي الرعاية الصحية توقع بروتوكول تعاون لتطوير القطاع

الخدمات الصحية
الخدمات الصحية

وقعت غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بروتوكول تعاون مع أحد شركات الاستشارات وإدارة الرعاية الصحية يهدف إلي تنمية قدرات المنتسبين للغرفة في كافة المجالات الصحية وخلق تعاون مشترك بين القطاعات المختلفة، بدون أن تتحمل الغرفة أي التزامات مالية، وفقا لتصريحات الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة.

ووقع البروتوكول الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس الغرفة  وحضر التوقع كل من الدكتور هاني شريف حافظ عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور ممدوح العربي عضو مجلس إدارة الغرفة، والدكتور أحمد ماضي ابو العزايم عضو مجلس إدارة الغرفة أمل حسن مدير عام الغرفة.

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وقال الدكتور علاء عبدالمجيد رئيس غرفة الرعاية الصحية، أن هذا البرتوكول هدفه زيادة نشر الوعي الصحي ومنظومة التأمين الصحي، والتدريب علي معايير الاعتماد للدخول لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
واضاف أنه بعد تشكيل المجلس الصحي المصري، وضرورة إعادة التراخيص واعتماد الشهادات المهنية، لابد أن يكون هناك تعريف باختصاص المجلس الصحي المصري ومهامه ومستقبل العاملين بالقطاع الصحي واستفادتهم من البرامج المختلفة التي تقدمها الغرفة، فهذا البروتوكول سيتيح عقد الندوات وورش العمل التوضيح والشرح لمنتسبي غرفة الرعاية الصحية.

ويتيح البرتوكول أيضا تقديم الدعم الفني والاستراتيجي للمنتسبين للغرفة علي مستوي محافظات الجمهورية بالتعاون مع هيئة الاعتماد والرقابة لعقد وإقامة ورش العمل والتدريب، وحملات التوعية والتثقيف للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل والاعتماد والجودة، وكذلك تقديم البيانات والمعلومات المتاحة، والعمل علي خلق فرص استثمارية جديدة في قطاع الرعاية الصحية.
 

غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية القطاع الخاص اتحاد الصناعات اخبار مصر مل وأعمال Finance Real Estate

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