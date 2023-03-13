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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيصرخ من الجوع.. العثور على طفل بمدخل عمارة بدمياط الجديدة

طفل رضيع
طفل رضيع

وجدوه ملفوفا في بطانيه ويصرخ،  قي مدخل إحدى العمارات السكنية بمدينة دمياط الجديدة، أنه الطفل حديث الولادة والذى لايتعدى عمره  أيام، وجد بمدخل عمارة سكنيه  وسمع المارة صوت صريحه من الجوع ،  فذهبوا لمصدر الصوت فوجدوه طفلا حديث الولادة ملفوفا  بطانيه.

سيدة تبرعت برعايته 

ذهبت إليه سيدة  من سكان المنطقه، وقامت بابلاغ الشرطه  واهتمت بالطفل به نظرا لحداثه سنه وفي حاجه لرعاية.

وعلى الفور حضرت قوة امنيه من قسم شرطه دمياط الجديدة،  وتعهدت  السيدة برعايته  لحين انخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة حياله،

الأمن يبحث عن اسرته

ومن جانبها تكثف الأجهزة الامنيه جهودها لمعرفه والد ووالدة الطفل واسرته  ومن قام بتركه  في مدخل إحدى العمارات وسيتم ايداعه  إحدى دور الرعاية.

كان قد عثر عدد من أهالي مدينة دمياط الجديدة بمحافظة دمياط، على طفل حديث الولادة أسفل مدخل عمارة، وكان ملفوفا في بطانية. 

تلقى اللواء حسام توفيق مدير أمن دمياط، إخطارا بالعثور على طفل حديث الولادة بمدخل عمارة، ولم يستدل على أي بيانات خاصة به.

على الفور، انتقلت قوة امنيه من قسم شرطة دمياط الجديدة، لمكان البلاغ، واستلام الطفل من الأهالى، وعمل محضر بالواقعة.

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