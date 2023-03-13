الأوقاف: تكليف ناصر السقا مديرًا للإدارة العامة لشئون الدعوة والبر بالجيزة

كلف الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني الدكتور ناصر دسوقي عبده السقا بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف الجيزة.

من ناحية أخرى أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن زيادة ٤٠٠ جنيه في بدل صعود المنبر ، عبارة عن زيادة خاصة من الموارد الذاتية للوزارة تطبق من أول مارس الجاري.

وأضاف جمعة في بيان له عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن هذه الزيادة إضافية ومنفصلة تماما عن الزيادة المقررة لجميع العاملين التي ستطبق بدءا من أبريل القادم وليست جزءا منها.

من جانبهم وجه أئمة وزارة الأوقاف، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديمه جميع أنواع الدعم المالي والمعنوي للأئمة والدعاة، وإصدار رئيس مجلس الوزراء قرارًا بزيادة بدل صعود المنبر للأئمة بمبلغ 400 جنيه بداية من شهر مارس الحالي.