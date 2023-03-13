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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة توفر 150 فرصة عمل لذوي الهمم بالقاهرة

صدى البلد

شهد وزير القوى العاملة؛ حسن شحاتة؛  اليوم الاثنين ؛بالديوان العام للوزارة؛ "انترفيو" بين ممثل عن سلسلة مطاعم امريكانا ، وعدد من ذوي الهمم الراغبين في العمل في تلك المطاعم بالقاهرة.                                                             وأعلن مسؤول سلسلة المطاعم عن توفير 150 فرصة على مهنة عضو فريق سيتم تسليم عقودهم خلال الأسبوع المقبل.

وأكد الوزير حرص الدولة المصرية على الإهتمام بذوي الهمم ، وأن الوزارة  تعكف حاليا على توفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين ،وانها مستمرة في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ؛ لدمجهم في سوق العمل، موجهاً رسالة طمأنينة  للحضور بأن الوزارة مستمرة في التواصل معهم حتى بعد استلام العمل للإطمئنان على أوضاعهم داخل بيئة العمل،وتوفير فرص عمل أخرى لمن  لم يستكمل إجراءات تعيينة داخل المجموعة.

وكانت الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة  كانت قد تلقت طلبا من مجموعة  " أمريكانا "، بإحتياجها لـ 150 فرصة عمل للأشخاص من ذوي الاعاقة "الصم والبكم والحركية البسيطة وضعف الابصار " من أبناء محافظة القاهرة بما يتناسب مع متطلبات العمل داخل سلسلة المطاعم التابعة للمجموعة.                                                     حضر المقابلات هبه أحمد مدير عام الإدار العامة للتشغيل ، وممثلي مجموعة "أمريكانا " عبدالله نافع، ومنه هشام .

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