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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اقتداء بالسعودية.. دولة جديدة تقرر استئناف العلاقات مع إيران

المالديف تقرر استئناف
المالديف تقرر استئناف العلاقات مع ايران

علقت جمهورية المالديف، اليوم الاثنين، على الاتفاق النهائي بين الجمهورية الإيرانية والمملكة العربية السعودية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية، فيما أعلنت رسميا استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران.                                  

وجاء في البيان الرسمي صادر عن جمهورية المالديف إننا "نرحب بالبيان الثلاثي بين ايران والصين والسعودية والاتفاق بين طهران والرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية وقررنا استئناف العلاقات مع إيران".

وأشارت سلطات المالديف في بيانها إلى أنه "عقب زيارة رئيس الجمهورية الايرانية ابراهيم رئيسي إلى بكين في فبراير الشهرالماضي، فقد أجرى يوم الإثنين الماضي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال "علي شمخاني" محادثات مكثفة مع نظيره السعودي في الصين بهدف متابعة اتفاقات زيارة الرئيس الايراني للصين ومن أجل حل المشكلات بين طهران الرياض بشكل نهائي".

وأضافت أنه "في ختام هذه المفاوضات، تم التوقيع على بيان ثلاثي في بكين من قبل الادميرال "علي شمخاني"، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني، ممثلاً لقائد الثورة الاسلامية و"مساعد بن محمد العيبان"، وزير للدولة وعضو مجلس الوزراء وعضو في مجلس الشؤون السياسية والأمنية وفي مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومستشار الأمن الوطني في المملكة السعودية، و "وانج يي" عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس مكتب اللجنة المركزية للشؤون الخارجية للحزب وعضو مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية. 

السعودية المملكة العربية السعودية الرئيس الإيراني العلاقات الدبلوماسية الجمهورية الإيرانية

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