الصحة: انخفاض أعداد الإصابة بفيروس (سي) بنسبة 94.5%

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بالإسراع من وتيرة العمل بمنظومة ميكنة المستشفيات التابعة للوزارة من خلال نظام إلكتروني مركزي موحد، بما يضمن تحقيق طفرة كبيرة خدمية بنهاية عام 2023، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماعه الأسبوعي، مع قيادات الوزارة ورؤساء الهيئات، وبمشاركة كافة وكلاء الوزارة بالمحافظات عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس» لمتابعة سير العمل بمختلف ملفات الوزارة، والوقوف على التحديات والمعوقات لتذليلها، لضمان استمرار تقديم أفضل خدمات طبية للمرضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من خبرات منظومة التأمين الصحي الشامل، فيما يخص ميكنة المنشآت الصحية، والتي أثبتت جدارتها في تكوين قواعد بيانات وتقديم خدمات مميكنة بالكامل، كما وجه بأن تكون الأولوية لميكنة المستشفيات المقرر إدراجها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتابع أن الوزير وجه بتوفير حزم تدريبية دورية متخصصة للأخصائيين الفنيين المعنيين بالتسجيل والإحصاء، من العاملين في المنشآت الصحية، وطلاب المعاهد الفنية الصحية، بالشعب المختصة بالتسجيل والإحصاء، فضلاً عن توجيهه بوضع تصور متكامل لتطوير المنظومة التعليمية في تلك المعاهد.

ولفت «عبدالغفار» إلى متابعة الوزير لعمل منظومة التدريب الخاصة بالعاملين في هيئة الإسعاف، موجهاً بتشكيل لجنة متخصصة لإعادة النظر في البرامج التدريبية المقدمة من خلال قطاع التدريب بوزارة الصحة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير اطلع على نتائج المسح القومي لمعدلات انتشار الفيروسات الكبدية HCV – HBV)) والذي يستهدف قياس مدى تأثير المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة» على معدل انتشار تلك الفيروسات بكافة المحافظات، ومقارنة مسوحات عام 2022 مع المسوحات السابقة (2008/2015) حسب الفئات العمرية من سن يوم وحتى 70 عام، لتحديد الإصابات الحالية أو وجود أجسام مضادة للفيروس، من خلال إدارة مكافحة الفيروسات الكبدية التابعة لقطاع الطب الوقائي بالوزارة.

وأوضح «عبدالغفار» أن نتائج المسح القومي أشارت إلى انخفاض أعداد الإصابات بـ فيروس (سي) بنسبة 94.5% عن المسح السابق لعام 2015، لينخفض معدل الإصابة إلى 0.4%، كما انخفض معدل الإصابة بـ فيروس (بي) بنسبة 15% مقارنة بمسح عام 2015، وانخفاضه بنسبة 50% في الأطفال من عمر يوم وحتى 9 سنوات، وذلك بعد إدراج جرعة التطعيم الصفرية ضد الالتهاب الكبدي، ضمن جدول التطعيمات الروتينية للأطفال في أول 24 ساعة من الميلاد.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على التقارير الخاصة بمعدلات العمل في المبادرة الرئاسية لتطوير العمل بوحدات الرعاية الأولية بالمحافظات، موجهاً كافة قيادات الوزارة، ومديري المديريات الصحية في المحافظات بالإسراع من ميكنة تلك الوحدات، وتكثيف التعاون فيما بينهم، لضمان سير العمل، وفقاً للمحاور المحددة للمبادرة وتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أهمية تلك المبادرة في تحسين الحياة الصحية للمواطنين.

وأشار «عبدالغفار» إلى إطلاع الوزير على التقارير الخاصة بمعدلات العمل لإعداد حزمة من البرامج الأساسية لتدريب أطباء الأسنان والصيادلة والعلاج الطبيعي، وفقاً للاحتياجات الفعلية للخدمات الصحية بوحدات الرعاية الأساسية، كما اطلع على ما تم اتخاذه من إجراءات لإعداد البرامج التدريبية للأطباء البشريين دفعة 2021 تكليف 2023، وفقاً لتوجيهاته في هذا الشأن.