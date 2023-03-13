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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024| صور

سيارة ميتسوبيشي باجيرو
سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024

تنتمي سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2024 الي فئة السيارات الـ SUV متعددة الاستخدامات، ويتم إنتاجها من شركة السيارات اليابانية ميتسوبيشي، وهي شقيقة سيارة ميتسوبيشي باجيرو العائلية، وتقدم بـ 7 مقاعد للركاب .

سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024

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محرك ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024

تستمد سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024 قوتها من محرك 4 سلندر سعة 2400 سي سي تيربو، ينتج قوة 181 حصان، وعزم دوران 430 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات.

سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024

مقصورة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024

تمتلك مقصورة سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024 العديد من التجهيزات التكنلوجية منها، شاشة مقاس 8 بوصة، ونظام صوت مكون من 6 سماعات، ونظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ونظام دخول السيارة بدون مفتاح، ونظام التحكم في المناخ ثنائي المناطق، وعجلة قيادة متعددة الأغراض، وبلوتوث، ومقعد سائق كهربائي، وشاشة عرض رقمية، ونوافذ كهربائية، ومدخل USB، و AUX.

سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024

تصميم ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024 الخارجي

تظهر سيارة ميتسوبيشي باجيرو سبورت موديل 2024 من الخارج بشكل أنيق بفضل احتوائها علي عجلات مقاس 18 بوصه، ومصابيح أمامية LED، وجناح باب خلفي، ومرايات جانبية كهربائية، ومصابيح ضباب أمامية، ومصابيح نهارية، وباب خلفي كهربائي، وفرامل إلكترونية، ومصابيح أمامية أوتوماتيك، وحساسات مطر .

 

 

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