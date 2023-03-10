سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 الجديدة في السعودية.. صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي مجموعة من سيارات الكروس أوفر الرياضية بالسوق السعودي، ومن أشهرها أوتلاندر الجديدة، وتأتي السيارة لتستكمل مسيرة الجيل السابق.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 181 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 245 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 أنطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 10.2 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 198 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

قياسات و أبعاد السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

الطول الكلي: 4.709 متر

العرض الكلي: 1.897 مم

الإرتفاع الكلي: 1.745 مم

قاعدة العجلات: 2.705 مم

سعة صندوق السيارة: 331

سعة خزان الوقود: 55 لتر

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

مواصفات الأمن والسلامة

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها:

نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS

توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD

360 كاميرا

نظام كشف حركة مجسم

قفل الباب التلقائي

مساعد الفرامل BA

التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)

وسائد هوائية يبلغ عدها ستة

التحكم في ثبات المركبة (VSC)

عرض مراقبة ضغط الإطارات

أجهزة إستشعار الإصطفاف - أمامي و خلفي

وسادة هوائية للمشاة

نظام المساعدة على تسلق المرتفعات

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

أسعار السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الأولي 109,250 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 132,250 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 138,000 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 155,250 ريال