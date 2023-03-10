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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 الجديدة في السعودية.. صور

ميتسوبيشي أوتلاندر
ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

تقدم العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي مجموعة من سيارات الكروس أوفر الرياضية بالسوق السعودي، ومن أشهرها أوتلاندر الجديدة، وتأتي السيارة لتستكمل مسيرة الجيل السابق.

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ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

مواصفات السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

حصلت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 181 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 245 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك.

وتتسارع السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 أنطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 10.2 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 198 كيلومتر في الساعة.

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

 قياسات و أبعاد السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

الطول الكلي: 4.709 متر

العرض الكلي: 1.897 مم

الإرتفاع الكلي: 1.745 مم

قاعدة العجلات: 2.705 مم

سعة صندوق السيارة: 331

سعة خزان الوقود: 55 لتر

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

مواصفات الأمن والسلامة 

تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها:

  • نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS
  • توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD
  • 360 كاميرا
  • نظام كشف حركة مجسم
  • قفل الباب التلقائي
  • مساعد الفرامل BA
  • التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)
  • وسائد هوائية يبلغ عدها ستة
  • التحكم في ثبات المركبة (VSC)
  • عرض مراقبة ضغط الإطارات
  • أجهزة إستشعار الإصطفاف - أمامي و خلفي
  • وسادة هوائية للمشاة
  • نظام المساعدة على تسلق المرتفعات
ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

أسعار السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الأولي 109,250 ريال 

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 132,250 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 138,000 ريال

ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 155,250 ريال

 

 

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