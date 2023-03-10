سعر ميتسوبيشي أوتلاندر 2023 الجديدة في السعودية.. صور

تقدم العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي مجموعة من سيارات الكروس أوفر الرياضية بالسوق السعودي، ومن أشهرها أوتلاندر الجديدة، وتأتي السيارة لتستكمل مسيرة الجيل السابق.
مواصفات السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023
حصلت السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 181 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 245 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك.
وتتسارع السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 أنطلاقاً من وضعية الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 10.2 ثوان، وتبلغ سرعتها القصوى نحو 198 كيلومتر في الساعة.
قياسات و أبعاد السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023
الطول الكلي: 4.709 متر
العرض الكلي: 1.897 مم
الإرتفاع الكلي: 1.745 مم
قاعدة العجلات: 2.705 مم
سعة صندوق السيارة: 331
سعة خزان الوقود: 55 لتر
مواصفات الأمن والسلامة
تأتي السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة الرائدة أبرزها:
- نظام الفرامل المانعة للإنغلاق ABS
- توزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD
- 360 كاميرا
- نظام كشف حركة مجسم
- قفل الباب التلقائي
- مساعد الفرامل BA
- التحكم بالمقود الأوتوماتيكي (AUC)
- وسائد هوائية يبلغ عدها ستة
- التحكم في ثبات المركبة (VSC)
- عرض مراقبة ضغط الإطارات
- أجهزة إستشعار الإصطفاف - أمامي و خلفي
- وسادة هوائية للمشاة
- نظام المساعدة على تسلق المرتفعات
أسعار السيارة ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023
ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الأولي 109,250 ريال
ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 132,250 ريال
ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 138,000 ريال
ميتسوبيشي أوتلاندر موديل 2023 الفئة الثانية 155,250 ريال