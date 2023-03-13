الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

قدمت مذيعة صدى البلد تسنيم خيري، تغطية خاصة حول ما أطلقه خبير إفريقي من تحذيرات من إمكانية انشطار القارة إلى نصفين بسبب محيط سيظهر في المستقبل.

وقال الأستاذ بقسم الجيولوجيا في كلية العلوم والتكنولوجيا في جامعة نيروبي، إدوين ديندي، إن قارة أفريقيا ستنشطر إلى جزئين بفعل محيط سيظهر في المستقبل.

وأضاف ديندي لإذاعة "kbc" الكينية، أن هناك احتمالية لتكون محيط جديد في أفريقيا على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع الأفريقي، وهو ما تظهره العديد من الزلازل التي تحدث حول تلك المنطقة، ومع ذلك، قد يستغرق ظهور هذا المحيط وقتا طويلا ربما ملايين السنين".

وتابع أن الصفائح التكتونية في حالة حركة، حيث يقع بعضها تحت البعض، بينما يصطدم البعض الآخر ويمزقون بعضهم البعض، وأدت هذه الحركة إلى تشكيل القارات المختلفة التي نعرفها اليوم، أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأستراليا.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال الفيديو