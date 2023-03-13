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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بايدن يصدر تعليمات لحماية نظام المصارف الأمريكي بعد أزمة بنك سيليكون فالي

صدى البلد

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الإثنين، إنه أعطى تعليمات مباشرة تهدف لحماية مصالح المودعين، وذلك على خلفية الأزمة التي يعانيها النظام البنكي في الولايات المتحدة، بالفترة الراهنة.

 

وتعهد "بايدن"، في كلمة له بشأن أزمة البنوك الأمريكية، نقلتها "القاهرة الإخبارية"، بمحاسبة المستثمرين الذين يخاطرون بودائع الأمريكيين، كما أكد أنه سيتم العمل على حماية الشركات الناشئة.

 

وأكد أن نظام المصارف في الولايات المتحدة الأمريكية آمن ومستقر، مشددًا على أن إدارته لن تسمح بتكرار ما حدث مع بنك "سيليكون فالي".

 

وكان مصرف "إتش إس بى سى" HSBC، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الإثنين، أنه سيستحوذ على الوحدة البريطانية لبنك "سيليكون فالي"، بعد فشله في تغطية ودائعه بالولايات المتحدة، وفق ما أعلنت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

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