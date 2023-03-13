عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة.. بايدن يحمل ترامب مسئولية انهيار البنوك الأمريكية

جو بايدن
جو بايدن

ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باللوم على إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في المشكلات الحالية للنظام المصرفي الأمريكي.

وقال بايدن خلال كلمة حول مشاكل النظام المصرفي الأمريكي: "خلال إدارة أوباما وبايدن، وضعنا متطلبات صارمة للبنوك مثل بنك سيليكون فالي وسيجنيتشر بنك ... لضمان عدم حدوث الأزمة التي رأيناها في عام 2008 مرة أخرى. لسوء الحظ، ألغت الإدارة السابقة بعض هذه المتطلبات”.

وأضاف أنه سيطلب من الكونجرس والمنظمين المصرفيين زيادة متطلبات مؤسسات الائتمان من أجل تقليل احتمالية حدوث حالات إفلاس جديدة.

بايدن لـ الأمريكيين: اطمئنوا.. لن يحدث إنهيار مالي

رغم الأزمات الاقتصادية.. بايدن يطلب زيادة الانفاق العسكري الأمريكي لـ886 مليار دولار

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما هو مطلوب" لدعم النظام المصرفي بعد سلسلة من إخفاقات البنوك التي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وتحاول الحكومة منع عمليات السحب البنكية من الانتشار بعد انهيار  بنك سيليكون فالي SVB وسط اندفاع عمليات سحب العملاء.

وقال بايدن إن على الأمريكيين أن يطمئنوا إلى أن نظامنا المصرفي آمن".

دونالد ترامب أوباما ترامب بايدن الولايات المتحدة جو بايدن الكونجرس بنك سيليكون فالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد تدخل روسيا في مولدوفا

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

موضوعات متعلقة

بسبب حرب أوكرانيا.. روسيا تتخذ قرارا غير مسبوق بشأن الجيش

السعودية.. إعلان عاجل بشأن المسجلين لعمرة شهر رمضان

تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد تدخل روسيا في مولدوفا

"يفتقد كل شيء" .. الجيش الألماني يواجه كارثة

انخفاض شديد.. انهيار بنك سيليكون فالي يوجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

بيان عاجل من الأرصاد السعودية بشأن إعصار الطائف

قرار عاجل من الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على روسيا

دولة جديدة .. ضابط مخابرات أمريكي يكشف عن فتح جبهة ثانية ضد روسيا

ترشيحاتنا

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

تصريحات عاجلة من وزير الدفاع الروسي بشأن العلاقات مع الصين

انهيار بنك سيليكون فالي يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب العالمية

30 مليار دولار.. قرار عاجل من البنتاجون بشأن شراء الذخيرة

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

دعاء أول يوم بالعشر الأواخر من شعبان.. علي جمعة: يستجاب فورا بـ4 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشعر مبلل.. شاهد أسماء جلال تستعرض جمالها بلوك مختلف

بإطلالة لافتة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهوره| شاهد

لن تصدق.. نظام غذائي شهير يقلل خطر الزهايمر

طريقة عمل كباب الدجاج في البيت| جديد وغير تقليدي

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

اﻟﻤﺰﻳﺪ