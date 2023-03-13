مفاجأة.. بايدن يحمل ترامب مسئولية انهيار البنوك الأمريكية

ألقى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، باللوم على إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في المشكلات الحالية للنظام المصرفي الأمريكي.

وقال بايدن خلال كلمة حول مشاكل النظام المصرفي الأمريكي: "خلال إدارة أوباما وبايدن، وضعنا متطلبات صارمة للبنوك مثل بنك سيليكون فالي وسيجنيتشر بنك ... لضمان عدم حدوث الأزمة التي رأيناها في عام 2008 مرة أخرى. لسوء الحظ، ألغت الإدارة السابقة بعض هذه المتطلبات”.

وأضاف أنه سيطلب من الكونجرس والمنظمين المصرفيين زيادة متطلبات مؤسسات الائتمان من أجل تقليل احتمالية حدوث حالات إفلاس جديدة.

ومنذ قليل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما هو مطلوب" لدعم النظام المصرفي بعد سلسلة من إخفاقات البنوك التي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

وتحاول الحكومة منع عمليات السحب البنكية من الانتشار بعد انهيار بنك سيليكون فالي SVB وسط اندفاع عمليات سحب العملاء.

وقال بايدن إن على الأمريكيين أن يطمئنوا إلى أن نظامنا المصرفي آمن".