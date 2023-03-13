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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن لـ الأمريكيين: اطمئنوا.. لن يحدث إنهيار مالي

بايدن
بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة ستفعل "كل ما هو مطلوب" لدعم النظام المصرفي بعد سلسلة من إخفاقات البنوك التي أثارت مخاوف بشأن الاستقرار المالي، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي.

جاءت تصريحات بايدن بعد أن قالت الحكومة إنها ستضمن جميع الودائع في بنك سيليكون فالي وبنك سيجنيتشر.

وتحاول الحكومة منع عمليات السحب البنكية من الانتشار بعد انهيار  بنك سيليكون فالي SVB وسط اندفاع عمليات سحب العملاء.

وقال بايدن إن على الأمريكيين أن يطمئنوا إلى أن نظامنا المصرفي آمن".

وذكر إن الأشخاص والشركات الذين لديهم أموال مودعة لدى SVB سيكونوا قادرين على الوصول إلى جميع أموالهم اعتبارًا من اليوم الاثنين.

وذكر إن دافعي الضرائب لن يتحملوا أي خسائر من هذه الخطوة، والتي سيتم تمويلها من قبل منظمي الرسوم المفروضة على البنوك. 
وأضاف أنه سيتم طرد قادة البنوك.


وأقر بايدن بفشل SVB، البنك السادس عشر في البلاد، وشركة سيجنيتشر ، وهو مازاد مخاوف من أنه قد يؤدي إلى أزمة مالية.

وقال الرئيس بايدن: "يجب أن يشعر كل أمريكي بالثقة في أن ودائعه ستكون موجودة إذا احتاج إليها وعندما يحتاج إليها. اسمحوا لي أيضا أن أؤكد لكم أننا لن نتوقف عند هذا. سنفعل كل ما هو مطلوب.".

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