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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشرقية .. تحصين 126 ألف رأس ماشية للوقاية من الحمى القلاعية والوادي المتصدع

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية علي ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، و العمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى و مراكز المحافظة للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية . 

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ٤ مارس ٢٠٢٣ قامت المديرية عن طريق ١٨٠ لجنة خلال الأسبوع الأول من الحملة بتحصين ( ١٢٦ ألف و ٨٢٠) رأس ماشية مابين تحصين ( ٦٣ ألف و ٤١٠) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و (٦٣ ألف و ٤١٠ ) ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع وترقيم وتسجيل ( ٣٥٥٥) رأس ماشية ، مشيراً إلى أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع وتم عقد ١٢٩ ندوة و جولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما ، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

محافظ الشرقية: تكثيف الجهود بجميع القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

 

وتيسيرا على المواطنين أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات والتى بلغ عددها (١٢٠) لجنة متابعة لتيسير العمل وتذليل العقبات، مشيدا بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

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