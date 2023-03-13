اشتر عربية بـ 40 ألف جنيه .. لو بتحب الهاتشباك |صور

تتعدد فئات الهاتشباك داخل السوق المصري للسيارات المستعملة، التي تتنوع بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، واياضا العلامات التجارية، ومن بين تلك الطرازات تأتي النسخة الصينية جيلي فروتة موديل 2005.

وتعتبر السيارة جيلي فروتة موديل 2005 من اصدارات الهاتشباك صغيرة الحجم، ويبلغ طولها الكلي نحو 3.65 متر، إضافة إلى عرض كلي يقدر بـ 1.635 متر، و 1.41 متر للارتفاع، بينما يصل وزنها الاجمالي نحو 855 كيلوجرام.

جيلي فروتة موديل 2005

وترتكز السيارة جيلي فروتة موديل 2005 "هاتشباك" على قاعدة عجلات بطول 2.34 متر، بينما تحتوي على قفل مركزي، ومكيف هواء، وجنوط رياضية قياسية، وزجاج كهربائي، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، بالضافة إلى نظام صوتي ترفيهي و 4 مكبرات صوتية.

وتعتمد السيارة جيلي فروتة موديل 2005 على اطارات قياسها 165/70 R 13، بينما تظهر من الخارج بمصابيح أمامية متوسطة الحجم، وشبكة ثنائية المقاطع الهوائية مع لمسات من النيكل الفضي اللامع، ومفهوم رباعي الابواب، إلى جانب سعة التخزين الخلفية.

جيلي فروتة موديل 2005

سعر السيارة وابرز المواصفات الفنية

وظهرت احد سيارات جيلي فروتة موديل 2005 من خلال بعض صفحات بيع وشراء السيارات الالكترونية، وهي بسعر 40 الف جنيه فقط، مع حالة خارجية متوسطة، وتأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي المستخدم في دايهاتسو شاريد اليابانية.

جيلي فروتة موديل 2005

ويستطيع محرك السيارة جيلي فروتة موديل 2005 أن يضخ قوة قدرها 50 حصانا، وعزم دوران 77 نيوتن/متر، بينما تعتمد في حركتها على ناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 4 سرعات، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 120 كيلومتر في الساعة.