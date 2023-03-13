تكريم نهال بلبع نائب محافظ البحيرة خلال حفل رائدات التغيير لعام 2023

نظمت سفارات كندا والمكسيك والسويد حفل تكريم رائدات التغيير لعام 2023 بمقر إقامة السفير المكسيكي بالقاهرة ، الذي نظمته السفارات الثلاث احتفاءً بيوم المرأة المصرية للعام الثالث على التوالي، بحضور سفير دولة كندا لويس دوما، القائم بأعمال السفير السويدي جورجن برسون، والقائم بأعمال السفير المكسيكي هيكتور أورتيجا بمناسبة يوم المرأة المصرية وإنجازاتها الملهمة على كافة الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.

وخلال الحفل تم تكريم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، لجهودها في مجال دعم تمكين المرأة في المحافظة وكشريك رئيسي للبرامج التنموية التي تدعمها سفارة كندا في المحافظة، كما تم تكريم 8 سيدات ملهمات، هن د نوريا سانز- المدير الإقليمي بمكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية، والمخرجة ساندرا نشات، ود هنا أبو الغار، رئيس مجلس أمناء وأحد مؤسسي مؤسسة بناتى للفتيات بلا مأوى، ود هالة بركات، وكارمة محمد سامي، وهبة هندوسة، وريهام شعبان، وأميرة سيد.

وخلال الاحتفالية تم الإشارة إلى الجهود التى تتم لسد الفجوات بين الجنسين في إطار رفع الكفاءات وتمكين الوصول للمجال الرقمي، وزيادة مشاركة الكوادر النسائية والفتيات في سوق العمل وبالأخص في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وزيادة مشاركة المرأة في المجال التكنولوجي، حيث إن التكنولوجيا الرقمية تفتح أبوابًا جديدة لتمكين النساء والفتيات والفئات المهمشة الأخرى على المستوى العالمي.

كما تم التأكيد على أن العصر الرقمي يمثل فرصة غير مسبوقة للقضاء على جميع أشكال التفاوت وعدم المساواة بدءًا من التعلم الرقمي المراعي لاعتبارات المساواة بين الجنسين إلى الرعاية الصحية والإنجابية التي تيسرها التكنولوجيا.