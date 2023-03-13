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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"%85 اختيار من متعدد".. التربية والتعليم تعلن شكل امتحانات الثانوية العامة

أرشيفية
أرشيفية

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن التوجه الواضح والاستراتيجية العامة للدكتور رضا حجازي هي إعلان كافة التفاصيل المتعلقة عن العام الدراسي منذ البداية.

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وأضاف "زلطة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أنه تم عمل مؤتمر صحفي قبل انتهاء الفصل الدراسي السابق، وتم إعلان كافة التفاصيل المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة ومواصفاتها وطبيعة توزيع الدرجات والتقسيمة الخاصة بين الامتحانات.

وتابع متحدث التعليم، أن شكل امتحان الثانوية العامة سيكون 85 % اختيار من متعدد، و15% مقالى وفقا لطبيعية كل مادة، مشيرا إلى أن توجيهات وزير التربية والتعليم إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة أول مارس، ولكن تم طرحه في 28 فبراير. 

وزير التربية والتعليم الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية قناة dmc الفضائية

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