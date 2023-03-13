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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الأمطار فى بعض المحافظات

اجراءات المحافظات
اجراءات المحافظات للتعامل مع الامطار

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، باستمرار رفع درجة استعدادات المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار والتقلبات الجوية، لضمان الجاهزية والقدرة على مواجهة أية ظروف طارئة ، مكلفا الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميدانى فى الشوارع للتدخل السريع فى حالة وقوع أى أحداث طارئة، وذلك فى ضوء ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من حالة عدم استقرار الأحوال الجوية فى بعض المحافظات.

وأشار تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية بشأن متابعة حالة الطقس ، إلى تعرض بعض مدن محافظة  القليوبية لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ، فيما سقطت أمطار رعدية متفاوتة الشدة أيضا على مدن أبوصوير و القنطرة غرب و المستقبل بمحافظة الإسماعيلية ، كما سقطت أمطار متوسطة الى غزيرة على بعض مدن محافظتى المنوفية و الشرقية ، كما سقطت أمطار خفيفة  على مدينتى المطرية و المنزلة بمحافظة الدقهلية ، و بعض مدن محافظة دمياط ، و مدن برانى و السلوم و غرب مركز ومدينة مرسى مطروح ، وتعاملت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات من خلال المعدات التابعة لها بالتنسيق مع معدات شركات مياه الشرب والصرف الصحي ، و لا توجد اعاقات أمام الحركة المرورية  .

كما وجّه وزير التنمية المحلية برفع حالة الاستعداد بجميع غرف العمليات بالوزارة والمحافظات المعرضة لسقوط أمطار ، والتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، لمتابعة الموقف بصورة مستمرة ، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات .

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الأرصاد الجوية التنمية المحلية الامطار المحافظات

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