3 مليون جنيه غرامة عقوبة تنفيذ رحلات العمرة بدون شركات مزاولة النشاط

يعد قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة من القوانين الهامة التي تمت الموافقة عليها خلال دور الانعقاد الأول لمجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتحديده ضوابط سفر المعتمرين وضمان حقوقهم.

وعاقبت المادة 13 من القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه كل من نفذ رحلات العمرة من غير شركات السياحة المرخص لها بمزاولة النشاط.

ومن لم يلتزم من شركات الطيران والنقل البري والبحري بمطابقة البيانات الخاصة لكل معتمر مع البيانات المسجلة لدى البوابة قبل مغادرة المعتمر لأي من منافذ الجمهورية، وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى.

كما يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، كل من نفذ رحلات أداء مناسك العمرة بالمخالفة لهذا القانون، وفي حالة التكرار يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.