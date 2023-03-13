دليل جديد.. العثور علي اليخت المستخدم في الهجوم علي نورد ستريم

ذكرت مجلة “دير شبيجل” الألمانية، نقلاً عن تحقيقاتها أن نموذج اليخت Bavaria Cruiser-50، الذي يُفترض أنه استخدم في الهجوم على نورد ستريم، موجود في كيب بوج بجزيرة روجن الألمانية.

وقالت “دير شبيجل”، "وفقًا لتحقيق أجرته مجلة شبيجل، فإن اليخت الذي ذهب على متنها مجموعة المفجرين المزعومة إلى خطوط أنابيب نورد ستريم يرسو في كيب بوج بجزيرة روجن".

وتم الكشف عن أن هذه المنطقة هي ميناء عسكري سابق.

بالإضافة إلى ذلك، اكتشف مجلة “دير شبيجل” الألمانية، أن عنوان البريد الإلكتروني المستخدم لاستئجار السفينة يشير بأصابع الاتهام إلى أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت مجلة “دير شبيجل” أن اليخت بدأ رحلته من ميناء روستوك-فارنيمونده، وبعد ذلك رست لفترة قصيرة في ميناء فيك الواقع شمال الجزيرة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه تم العثور على جسم على بعد 30 كيلومترًا من موقع انفجار نورد ستريم، وهو ليس جزءًا من هيكل خط أنابيب الغاز وقد يكون جزءًا من قنبلة.

وأشارت إلي أن ذلك يؤكد الحاجة الملحة لإنشاء لجنة تابعة للأمم المتحدة للتحقيق في هذا الحادث.

وقالت زاخاروفا، في بيان نشر علي موقع وزارة الخارجية الروسية، “لفتت موسكو الانتباه إلى معلومات ظهرت مؤخرًا تفيد بأنه أثناء التفتيش الذي قامت به شركة “نورد ستريم” لأحد سلاسل خطوط الأنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة للدنمارك، على مسافة على بعد 30 كيلومترًا من موقع الانفجار، تم العثور على جسم ليس جزءًا من هيكل نورد ستريم، ولكنه قد يكون جزءا من عبوة ناسفة".

روسيا تطالب مجلس الأمن بتبني قرار عاجل بشأن لجنة للتحقيق

وأضافت أن "الاكتشاف الذي تم اكتشافه خلال عملية التفتيش يؤكد مرة أخرى الحاجة الملحة إلى أن يتبنى مجلس الأمن بشكل عاجل قرارًا بشأن إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة للجنة مناسبة لتسليط الضوء على جميع ملابسات التخريب”.