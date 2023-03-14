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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد أنور ضيف شرف فيلم بعد الشر مع علي ربيع

محمد انور
محمد انور

انضم الفنان محمد أنور للمشاركة في فيلم "بعد الشر" من بطولة علي ربيع، ويظهر أنور كضيف شرف في الفيلم والمقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم بعد الشر


العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول علي ربيع وأوس أوس اللذان يقومان بالنصب على البنات خلال الأحداث، مما يدخلهما في العديد من الصراعات.


فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.


من ناحية أخرى، أعلن الفنان محمد أنور، عن مشاركته بدور مميز في فيلم "مستر إكس" بطولة النجم أحمد فهمي، معرباً عن سعادته البالغة للمشاركة في ذلك الفيلم الذي يجمع العديد من النجوم الكبار في مجال السينما في مصر والوطن العربي.

ونشر "أنور" صورة تجمعه بالمنتج الكبير أحد السبكي والفنان أحمد فهمي من داخل مكتب الأول، وذلك بعد إتمام التعاقد على كل تفاصيل دوره بالفيلم، وعلق على الصورة، قائلاً: «الحمد لله.. توكلنا على الله فيلم مسترEx».

وتابع: «مبسوط جدا أن تاني مرة يجمعني حاجة بأخويا أحمد فهمي إن شاء الله ربنا يكرمنا ونعمل شغل يبسطكم».

محمد انور علي ربيع فيلم بعد الشر

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