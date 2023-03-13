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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ما دوركم؟ نجم الأهلي السابق يفتح النار على لجنة التخطيط بسبب خماسية صن داونز

صدى البلد

أكد محمد عبدالله نجم الأهلي والزمالك السابق، ان الفريق الأحمر تعرض "لإهانة" بعد الخسارة من صن داونز بخمسة أهداف، كما أن نتائج الفريق في كأس العالم للاندية كانت غير جيدة أيضًا، مشيرًا إلى أن الفريق يمر بمشاكل فنية ومنها الأخطاء الدفاعية.

وقال عبدالله في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "كولر قام بالدفع بنحو 24 لاعبًا ولم يقم بتثبيت التشكيل، وهو ما أضر بالأهلي في بعض المباريات ومنها لقاء صن داونز، وحجة الإجهاد من المفترض أن يتم التوقف عن الحديث عنها تمامًا في الفترة الحالية، كولر لم يعد منتبهًا لأخطاء الفريق الدفاعية".

وأضاف: "صن داونز سجل في أول خمس دقائق، فكيف نتحدث عن الاجهاد، وكولر لم يحضر جيدا لتلك المباراة والمفترض أنه واجه هذا الفريق قبلها بأسبوع".

وأكمل: "المنظومة حاليا في الكرة المصرية أن الأمور تدار بـ"الصحوبية"، وأي مدرب يجلب زميله أو عضو مجلس إدارة يجلب مدرب بغض النظر عن الكفاءة، المنظومة الرياضية في مصر تدار وفقًا للأهواء الشخصية".

وتابع: "ماذا قدمت لجنة التخطيط في النادي الأهلي، وماذا يعني اسم التخطيط أصلا، من المفترض أنه لها رؤية وتخطيط، علي معلول تم استهلاكه تمامًا ولا يوجد له بديل، ومحمد اشرف سيتعرض للظلم لو لعب في مباريات كبيرة، لأنه قليل الخبرات".

وأكمل: "الدروي المصري يضم محترفين مميزين خارج الأهلي، شاهدت أوشايا لاعب المقاولون في مركز الظهير الايسر يقدم مستوى رائع هذا الموسم".

واتم: "محمود جابر مدرب جيد وتعرض للظلم في منظومة اتحاد الكرة الحالية، وهو من تحمل مسئولية الخروج المبكر كاملًا، رغم الضغوط التي تعرض لها، وهناك مدربين كثيرين تعرضوا لظلم شديد".

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