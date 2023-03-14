استعدادا لرمضان.. إجراءات حازمة لكافة القطاعات بدمياط لضخ السلع الغذائية ومراقبة الأسواق



ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جلسة المجلس التنفيذى المُنعقدة أمس الإثنين بحضور إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد واللواء سالم ابراهيم مساعد مدير الأمن للأمن العام لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

واستهلت " المحافظ " جلسة المجلس بتهنئة أبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، موجهة تعليماتها إلى أجهزة المحافظة بالاستعداد التام لاستقبال الشهر الكريم ، حيث وجهت إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية بضخ كميات اضافية من السلع الأساسية والارز الأبيض لبيعه بسعر ١٥ جنيها للكيلو وزيادة الكميات المطروحة من اللحوم والدواجن بمنافذ بيع السلع الاستهلاكية و المنافذ المختلفة وكذلك مستلزمات الشهر الكريم ، مؤكدة على مد فترات عمل المخابز وزيادة حصص مستودعات الغاز من اسطوانات الغاز ، وأكدت أيضًا على المتابعة الدورية لمعارض اهلا رمضان التى تم افتتاحها بمدن المحافظة و التأكد من التزام المحال التجارية بالإعلان عن الأسعار ، والتنسيق مع مديريتى الصحة والطب البيطري لتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على الأسواق للتأكد من جودة المعروض من السلع وضبط الأسعار و أكدت على متابعة موائد الرحمن للتأكد من صلاحية المنتجات الغذائية وحصولهم على تصريح رسمى، ووجهت بتفعيل غرفة عمليات و ربطها مع غرفة عمليات المحافظة .

وأكدت " الدكتورة منال عوض " على إدارة المرور بتكثيف الدوريات المرورية واعداد خطة لتحقيق السيولة المرورية خلال اوقات الذروة ، كما اطلعت على خطة مديرية الاوقاف لاستعداد المساجد لاستقبال المصلين لاداء صلاة التراويح وتواجد الائمة والدعاة المعتمدين من وزارة الاوقاف .

وكلفت " المحافظ " مديرية الصحة برفع درجة التأهب بكافة المستشفيات والمنشآت الطبية والمتابعة الدورية للمنظومة الطبية ووضع خطة لاستكمال منظومة التطعيم ضد فيروس كورونا، هذا إلى جانب دورها بالتعاون مع مديريتى التموين والطب البيطري للتأكد من صلاحية المواد الغذائية، مؤكدة على الطب البيطري بالتأكد من جاهزية المجازر.

وأكدت على شركتى مياه الشرب و الكهرباء بجاهزية فرق فنية للتعامل الفورى مع أية اعطال و إعداد دوريات عمل على مدار ٢٤ ساعة وتفعيل خطوط ساخنة لتلقى اى شكاوى ،موجهة تعليماتها إلى مديرية التضامن الاجتماعي بتكثيف جهودها لاطلاق مبادرات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية لدعم الأسر الأكثر احتياجا بكافة المواد الغذائية بجميع المناطق واشارت أيضًا إلى دور قطاعى الثقافة والشباب والرياضة بعقد خطة للدورات الرمضانية والأنشطة الثقافية ، مؤكدة على مديرية الزراعة بالتصدى لأى حالات تعدى فى المهد والتنسيق المستمر مع الوحدات المحلية فى هذا الشأن.