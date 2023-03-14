عمرو الليثي ينهار ويدخل في نوبة بكاء بعد عرض صورة والدته

دخل الإعلامي عمرو الليثي، نوبة من البكاء المتواصل على الهواء عقب عرض صورة والدته السيدة ليلى الديدي.

وقال عمرو الليثي خلال برنامجه واحد من الناس، الذي يقدمه عبر فضائية الحياة،: "أنا عمري ما اتكلمت على أمي، ولا صورتها ظهرت خالص، أمي ست عظيمة؛ لأنها مكافحة، من السويس وتزوجت والدي وكان ضابط شرطة، وكانت نعم الأم، صابرة وحامدة وشاكرة، وغرزت الدين فيا، وكانت سند لأبويا في أحزانه قبل أفراحه، وفي محنة قبل أي شيء آخر، فكانت الزوجة السند".



وتابع عمرو الليثي: بعد وفاته أصبحت الأب والأم وتعيش معي، وربنا يديها الصحة.