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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عمرو الليثي ينهار ويدخل في نوبة بكاء بعد عرض صورة والدته

عمرو الليثي
عمرو الليثي

دخل الإعلامي عمرو الليثي، نوبة من البكاء المتواصل على الهواء عقب عرض صورة والدته السيدة ليلى الديدي.

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عمرو الليثي: الإعلام يعد القوة الأكثر تأثيرًا في مسار الشعوب

وقال عمرو الليثي خلال برنامجه واحد من الناس، الذي يقدمه عبر فضائية الحياة،: "أنا عمري ما اتكلمت على أمي، ولا صورتها ظهرت خالص، أمي ست عظيمة؛ لأنها مكافحة، من السويس وتزوجت والدي وكان ضابط شرطة، وكانت نعم الأم، صابرة وحامدة وشاكرة، وغرزت الدين فيا، وكانت سند لأبويا في أحزانه قبل أفراحه، وفي محنة قبل أي شيء آخر، فكانت الزوجة السند".

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مي سليم وميس ودانا حمدان يكشفن تفاصيل حياتهن مع عمرو الليثي


وتابع عمرو الليثي: بعد وفاته أصبحت الأب والأم وتعيش معي، وربنا يديها الصحة.

 

عمرو الليثي البكاء الحياة أمي ضابط شرطة السويس

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