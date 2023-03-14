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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد ميري: لم أتحدث علانية عن أي خلاف دار بمجلس النقابة

خالد ميري
خالد ميري

 

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، رئيس تحرير جريدة الأخبار والمرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه تعامل مع 4 نقباء من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وربطته علاقة قوية بالـ4 طوال مدة عملهما معا.

وأضاف ميري، خلال استضافته ببرنامح "كلام في السياسة" الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على شاشة "إكسترا نيوز": لم أضبط متلبسا مرة واحدة خلال 12 سنة أنني خرجت وتحدثت عن أي خلاف دار داخل مجلس النقابة حول أي قضية، لأنني احترم هذه المؤسسة وأعرف قيمة أن أحافظ على أي خلاف داخل مجلس النقابة.

وتابع: تحدثت مع الزملاء في كل المؤسسات الصحفية عن كرامة الصحفي، فلا أرى مهندسا يتحدث عن زملائه ولا مدرسا ولا طبيبا على مواقع التواصل، فما بالك بزملاء لنا عندهم استعداد يخرجوا ويتحدثوا بما لا يليق عن زملائهم، وحتى لو حالة فردية تسيء للجميع أمام المجتمع، وتجعل ثقة المجتمع فينا ثقة مهتزة وهذا ليس في صالح أحد.

نقيب الصحفيين خالد ميري المؤسسات الصحفية مجلس النقابة إكسترا نيوز

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