نجوى كرم تكشف موعد طرح ألبومها الجديد.. تفاصيل

كشفت الفنانة نجوى كرم، عن موعد طرح ـلبومها الجديد، وذلك من خلال برنامج mbc trending.

وقالت نجوي كرم:" ان شاء الله الألبوم يكون جاهز في عيد الفطر.. ويا رب يعجب الجمهور".

وطرحت الفنانة نجوى كرم أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم “حلو الدنيا”، وذلك عبر قناتها الرسمية علي موقع الفيديوهات يوتيوب.

الأغنية من كلمات وألحان وتوزيع جهاد حدتشيتي - روبير الأسعد - وقام بأعمال الهندسة الصوتية م.فادي جيجي.

أحدث إطالالات نجوى كرم

تألقت نجوى كرم في الصور بإطلالة أنيقة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود المخملي، وأكمامه باللون الأخضر المصنوع من القماش الستان الأخضر.

وتزينت نجوى كرم بمجموعة من المجوهرات الراقية والأنيقة التي زادت من أناقتها وجاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت نجوى كرم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.