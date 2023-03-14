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إلهام أبو الفتح
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هل شرب الحليب مع السمك يسبب البهاق؟

هل شرب الحليب مع
هل شرب الحليب مع السمك يسبب البهاق؟

يوجد العديد من المفاهيم الخاطئة بشأن البهاق ، وهي حالة تتميز بوجود بقع بيضاء على الجلد، ربما نصحك والديك دائمًا بعدم شرب الحليب بعد تناول السمك، هناك فكرة عامة مفادها أنه عند شرب الحليب بعد تناول السمك ، قد تصاب بالفولبيري وهو مرض يسبب بقعًا بيضاء على الجلد (البهاق).

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هل شرب الحليب مع السمك يسبب البهاق؟

هناك حكاية قديمة تدعي أن تناول الحليب أو منتجات الألبان أو أي من منتجات الألبان الأخرى بعد تناول السمك ضار بالجلد.

 يُعتقد أن تناول كل من الأسماك ومنتجات الألبان معًا يتسبب في ظهور بقع متفاوتة من التصبغ على الجلد ، والتي تُعرف أيضًا بالبهاق.

 

 وفقًا لنظرية أخرى ، تعتبر الأسماك ومنتجات الألبان من الأطعمة الغنية بالبروتين ، وهناك حاجة إلى إنزيمات من أنواع مختلفة لهضمها، نتيجة تناول هذين الطعامين معًا ، تطلق أجسامنا كمية كبيرة من الطاقة لهضمهما. قد يؤدي ذلك إلى الغازات والانتفاخ ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي. 

 

وفقًا للخبراء وبحسب ما نشره موقع هيلثي، لا يوجد دليل علمي على أن تناول اللبن بعد السمك ضار بالصحة بأي شكل من الأشكال يقول الخبراء أنه لا يوجد دليل علمي يشير إلى أنه يجب تجنب هذين الأمرين إنها حكاية زوجات قديمات تقول إن شرب الحليب بعد السمك يسبب الإصابة بسرطان الجلد.

 لا يوجد علم يشير إلى أن الأسماك ومنتجات الألبان ضارة عند الجمع بينهما يستخدم اللبن الرائب في مجموعة متنوعة من أطباق السمك ، أحد أكثر النظم الغذائية صحة في جميع أنحاء العالم ، حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، تشمل مزيجًا من الأسماك واللبن والحليب، الحليب والسمك لا يسببان البهاق في الأساس ، البهاق مرض يحدث فيه تغير في لون الجلد في بقع تنمو عادة مع مرور الوقت. 

 

يمكن أن يؤثر على الجلد في أي جزء من الجسم ، وكذلك الشعر وداخل الفم عادةً ما يكون الميلانين مسؤولاً عن تحديد لون الشعر والجلد ، ولكن في البهاق ، تموت الخلايا المنتجة للميلانين أو تتوقف عن العمل يصيب البهاق الأشخاص من جميع أنواع البشرة ، على الرغم من أنه قد يكون أكثر وضوحًا لمن لديهم بشرة بنية أو سوداء إنه ليس مهددًا للحياة ولا معديًا على الرغم من آثاره الإيجابية ، إلا أنه يمكن أن يسبب التوتر أو يجعلك تشعر بعدم كفاية، في حين أن علاج البهاق قد يعيد لون الجلد المصاب ، إلا أنه لا يمنع استمرار فقدان لون الجلد أو تكراره.

أحد أمراض المناعة.. أسباب وأعراض البهاق وطرق علاجه

هانى الناظر : البهاق مرض مناعي وغير معد أو وراثي

 ما الذي يسبب البهاق؟

 ما الذي يسبب البهاق؟

 سبب البهاق غير واضح ، لكنه يحدث عندما تتوقف الخلايا المنتجة للصبغة عن إنتاج الميلانين هذه الخلايا الصبغية هي المسؤولة عن إعطاء الجلد والشعر والعينين لونها. 

 

ما هو علاج البهاق؟

 بالنظر إلى أن البهاق حالة تجميلية وليست ضارة لجسمك ، فإن العلاج ليس ضروريًا. يمكن لمقدم الرعاية الصحية مساعدتك في العثور على خيار علاجي إذا كانت الأعراض الجسدية للبهاق تؤثر على صحتك العاطفية أو إذا كانت الحالة منتشرة. يتضمن هذا الإجراء إما استعادة اللون (إعادة التصبغ) أو التخلص من اللون المتبقي (إزالة التصبغ) لخلق لون بشرة موحد  . 

 

كيف يمكنني منع البهاق؟

 ما الذي يسبب البهاق؟

 يمكن أن يكون سبب البهاق مجموعة متنوعة من العوامل ، لذلك لا توجد طريقة معروفة للوقاية منه. ومع ذلك ، يمكنك تقليل مخاطر الإصابة به باتباع الخطوات التالية 

 

 الحفاظ على عادات التعرض لأشعة الشمس الآمنة.

 يعد استخدام المرطب يوميًا جزءًا مهمًا من العناية بالبشرة. 

احمِ جسمك من الإصابة أو الإجهاد. 

إدارة أي أمراض أساسية من أمراض المناعة الذاتية.

 هل البهاق معدي؟

 لا يوجد دليل على أن البهاق معدي لا ينتقل من شخص لآخر عن طريق الاتصال الجسدي.

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