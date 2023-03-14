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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل خلطة الممبار بالتفصيل

طريقة عمل الممبار
طريقة عمل الممبار

تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل خلطة الممبار بالتفصيل بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي ومفيد بأبسط الخطوات. 
 

طريقة عمل الممبار بحشوة الأرز بمذاق شهى

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المقادير لعمل خلطة الممبار 
 

2\1 كيلو ممبار
(الحشو)
نصف كيلو ارز(500 جم)
نصف كوب طماطم مبشورة(100 جم)
بصل مبشور
بقدونس مفروم
كسبرة مفرومه
شبت مفروم
ربع كوب زيت(50 مل)
1 فلفل حامى
2 سم زنجبيل
ملح وفلفل
(التسويه)
لترماء مغلى
بصله على 4
جزره شرائح
كرات مفروم
كرفس مفروم
حبهان
وورق لورا
ملح
فلفل
زيت لتحمير

 

طريقه عمل خلطة الممبار 
 

- نحضر الممبار ثم ينضف جيدا  مع ازالة الدهون  وينقع فى ماء وملح وخل  لمدة ساعة ثم يشطف جيدا 
لعمل حشو الممبار
- فى وعاء كبير نخلط ارزوطماطم مبشورة وبصل مبشور وبقدونس وكسبرة وشبت وفلفل وزنجبيل وملح وفلفل وزيت ونقلبهم جيدا
نحضر ممبارونضع فى قمع ونحشى بالخليط السابق مع مراعاة وجود فراغات لتفادي خروج الارز اثناء السلق 
- فى اناء على النار فى ماء مغلى وبصل وجزروكرات وكرفس وحبهان وورق لورا وملح وفلفل وعندما يغلى نضيف ونتركه علي نار هادئة 
- فى اناء على النار فى زيت سخن عميق نقلى الممبار حتي يأخذ لون ذهبى

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